integra – Österreichs Fachmesse für Pflege, Reha und Therapie

Vom 5. bis 7. Juni 2024 findet in der Messe Wels die integra, Österreichs führende Fachmesse für Rehabilitation, Prävention, Inklusion, Therapie und Pflege, statt.

Messe Wels

Die Messe bringt etwa 240 Aussteller und zahlreiche Besucher zusammen, um sich über die neuesten Entwicklungen und Trends in den Bereichen Mobilität, Hilfsmittel und Technologien zu informieren.

Der praktische Nutzen und die inklusiven Einsatzmöglichkeiten der präsentierten Lösungen stehen im Vordergrund.

Unter dem Motto „Lebensqualität durch Inklusion“ werden in 30 Vorträgen, 21 Workshops und 20 Kurzvorträgen im neuen Aktiv-Dome Themen wie Pflege, Therapie, berufliche Integration, rechtliche Aspekte, Demenz und Digitalisierung behandelt.

David Burger, Bildungsbeauftragter der integra, betont die Bedeutung des gemeinsamen Lernens und Wachsens, um eine respektvolle und vielfältige Gesellschaft zu fördern.

Messehighlights 2024

Zu den Höhepunkten der Messe gehören der neue Schwerpunkt „Kinder-Reha“, der umfassende Informationen und Hilfsmittel für Kinder und Jugendliche bietet, sowie eine Spielzone. Der Aktiv-Dome in Halle 20 lädt zu Produktvorführungen und Mitmach-Workshops ein.

Die Jobbörse „I love my Job“ und eine Sportzone in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Behindertensportverband bieten weitere Attraktionen. Zudem finden die Schoool Games – Wettkämpfe für Schüler mit Beeinträchtigung – am 6. Juni statt.

Dir. Mag. Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels, lädt alle Interessierten ein, die integra zu besuchen, um Lösungen kennenzulernen, die die Inklusion fördern und die Herausforderungen des Alltags erleichtern.

Ziel ist es, die Selbstständigkeit der Betroffenen durch das umfassende Angebot an Produkten, Dienstleistungen, Vorführungen, Vorträgen und Workshops zu unterstützen.