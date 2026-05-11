Interessenvertreter und Künstler Peter Dimmel verstorben

Peter Dimmel, Ehrenpräsident des Österreichischen Gehörlosenbundes, ist am 5. Mai 2026 verstorben. Der Künstler und langjährige Interessenvertreter gehörloser Menschen prägte über Jahrzehnte die Gehörlosenbewegung in Österreich.

WITAF

Prof. Peter Dimmel ist tot. Das Land Oberösterreich teilte mit, dass Peter Dimmel sei am 5. Mai 2026 im 98. Lebensjahr verstorben. Gewürdigt wurde er als Künstler, langjähriger Interessenvertreter gehörloser Menschen und Wegbereiter der Österreichischen Gebärdensprache.

Der Österreichische Gehörlosenbund nimmt mit großer Trauer Abschied:

Peter Dimmel hat über viele Jahrzehnte hinweg die Gehörlosenbewegung in Österreich maßgeblich geprägt. Mit unermüdlichem Engagement setzte er sich für die Anerkennung der Österreichischen Gebärdensprache, für Gleichstellung sowie für die Rechte und Sichtbarkeit gehörloser Menschen ein. Sein Wirken war von Weitblick, Beharrlichkeit und großer persönlicher Überzeugung getragen. Als Präsident und später als Ehrenpräsident des ÖGLB hinterließ er nachhaltige Spuren – politisch, gesellschaftlich und innerhalb der Community. Wir verlieren mit ihm eine bedeutende Persönlichkeit, einen Wegbereiter und einen geschätzten Menschen.

Der WITAF würdigte Dimmel als „wichtigen Pionier der Gehörlosen-Community in Österreich“. Besonders wichtig sei ihm die Anerkennung der Österreichischen Gebärdensprache in der österreichischen Verfassung gewesen. Auch die Anliegen taubblinder Menschen lagen ihm laut WITAF besonders am Herzen.

Landeshauptman Thomas Stelzer würdigte Dimmel als Menschen, der „Brücken gebaut“ habe – „zwischen Menschen, Lebenswelten und Sprachen“.

Bischof Manfred Scheuer bezeichnete Dimmel als „herausragenden Künstler“. Dimmels liturgische Arbeiten hätten zahlreiche Kirchen in Oberösterreich geprägt; besonders hervorgehoben werden seine Bronzetore für den Linzer Bischofshof und die Basilika Enns-Lorch. Für sein künstlerisches und gesellschaftliches Wirken erhielt Dimmel zahlreiche Auszeichnungen.

Mit Peter Dimmel verlieren wir eine Persönlichkeit der Gehörlosenbewegung und einen Künstler, dessen Lebenswerk weit über seinen Tod hinaus sichtbar bleiben wird.

Die Verabschiedung von Peter Dimmel findet am 27. Mai um 11.30 Uhr in der Pfarrkirche Linz-St. Konrad statt. (siehe Pate)