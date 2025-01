Internationales Gedenken an Adolf Ratzka: Pionier der Independent-Living-Bewegung

Mit bewegenden Worten und persönlichen Geschichten ehrten Freund:innen und Kolleg:innen bei einer virtuellen Gedenkfeier das Leben von Adolf Ratzka.

ENIL

Am 21. Jänner 2025 fand ein bewegendes Online-Gedenken an Dr. Adolf Ratzka statt. Rund 80 Teilnehmer:innen aus Europa, Costa Rica, Brasilien, Malaysia, USA, Taiwan und weiteren Ländern kamen zusammen, um das Leben und Wirken des Pioniers der Independent-Living-Bewegung zu würdigen.

Die Veranstaltung wurde vom European Network on Independent Living (ENIL), dem Independent Living Institute und Doro Riedel-Ratzka organisiert. Es wurde auch dieses Video gezeigt:

Adolf Ratzka, der vor sechs Monaten im Alter von 80 Jahren verstarb, prägte mit seiner Arbeit die Rechte und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen maßgeblich. Besonders in Schweden, wo er den Großteil seines Lebens verbrachte, setzte er sich mit Entschlossenheit für barrierefreie Lebensbedingungen ein.

Als Mitbegründer von ENIL vor 35 Jahren inspirierte er Menschen weltweit, sich für Rechte und Selbstbestimmung starkzumachen.

Theresia Degener, Aktivistin und Weggefährtin, hob während des Treffens die enge Zusammenarbeit mit Ratzka hervor. Sie erinnerte an ihre gemeinsamen Bemühungen um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und betonte seinen unermüdlichen Einsatz für das Konzept des selbstbestimmten Lebens.

Viele der Anwesenden teilten in mehr als zweistündigen Veranstaltung ebenfalls persönliche Erinnerungen – wie beispielsweise Peter Wehrli und Uwe Frevert – und berichteten von den bleibenden Eindrücken, die Adolf in ihrem Leben hinterlassen hatte. Adolf Ratzka war sehr oft in Österreich und BIZEPS hat in den letzten 3 Jahrzehnten viel mit ihm zusammengearbeitet, schrieb Martin Ladstätter.

Es war ein bewegender Abend mit vielen Erinnerungen, der nicht nur Adolf Ratzkas Wirken ehrte, sondern auch zeigte, wie nachhaltig sein Wirken in der internationalen Selbstbestimmt-Leben-Bewegung verankert ist.