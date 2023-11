Ist Gottschalk noch zeitgemäß? Kritik nach „Wetten, dass..?“-Sendung

Per E-Mail teilen

Felix Mayrs beeindruckender Auftritt bei "Wetten, dass..?" überschattet von groben Moderationsfehlern von Thomas Gottschalk. Ein Kommentar.

ZDF / Sascha Baumann

In der letzten (?) Sendung „Wetten, dass..?“ vom 25. November 2023 aus Offenburg & Deutschland gab es neben Begeisterung für die Leistung des 14-jährigen Rollstuhlnutzers Felix Mayr auch ernsthafte Kritik.

Diese Sendung sollte die letzte sein. Die Fernsehshow lief – mit Unterbrechungen – seit dem Jahr 1981. Viele Jahre gab es großartige Unterhaltung in der Fernsehshow, doch in den letzten Jahren wurde mehr und mehr ein Fossil.

So verlief auch diesen Abend Mayr, der eine beeindruckende Wette absolvierte, indem er im Handstand auf einem Skateboard Kaubonbons in Flaschen schnippte, wurde in der Sendung von Moderator Thomas Gottschalk unangemessen behandelt.

Unwürdige Moderation

Gottschalks Kommentar, Mayr sei „an den Rollstuhl gefesselt“, sowie seine direkte Frage nach Mayrs Diagnose wurden als unsensibel und unangebracht kritisiert.

Diese Wortwahl („Du sitzt im Rollstuhl, aber du bist aufgeweckt und ein lustiges Kerlchen.“) und das Fehlen eines barrierefreien Zugangs zum Podest für Mayr im Studio wurden vom Österreichischen Behindertenrat und der ehemaligen deutschen Bahnradsportlerin Kristina Vogel und zahlreichen Medien beanstandet.

Vogel betonte, dass solche Darstellungen und das Ignorieren der „Red Flags des Ableismus“ durch Medienanstalten wie das ZDF ein problematisches Bild von Menschen mit Behinderungen fördern. Während die Inklusion und Mayrs Leistung gelobt wurden, zeigte dieser Vorfall, dass in Bezug auf die Sensibilität und den Umgang mit Behinderungen in den Medien noch erheblicher Verbesserungsbedarf besteht.

Insbesondere das Verhalten von Gottschalk lässt Fragen aufkommen, ob er noch auf der Höhe der Zeit ist. Wahrscheinlich ist es gut, dass er aufhört. Wenn man seine Abschlussworte genau anhört, dann dürfte er dies wissen.

