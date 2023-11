IVMB-Wahl 2023: Michaela Moik übernimmt Vorsitz von Klaus Widl

Michaela Moik gewinnt das Vertrauen der Mitglieder der Wiener Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung am 27. November 2023 im ersten Wahldurchgang.

Bernhard Schmid

Die „Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung“ (IVMB) ist laut Wiener Chancengleichheitsgesetzes eine wichtige Institution in Wien, die zur Beratung der Landesregierung eingesetzt ist.

Michaela Moik ist seit 27. November 2023 neue Vorsitzende der IVMB in Wien und Nachfolgerin von Klaus Widl.

„Nach dem plötzlichen und viel zu frühen Tod meines Freundes und Vorgängers Herbert Pichler wollte ich den Vorsitz nur vorübergehend abermals übernehmen. Schließlich wurden es dann doch zweieinhalb Jahre“, erläuterte Klaus Widl warum er den Vorsitz nun ablegte und führte aus: „Ich bin sehr dankbar, dass ich die letzten Jahre mit so einem starken und ausgewogenen Team arbeiten durfte.“

Drei Kandidat:innen traten zur Wahl an

Am 27. November 2023 fand die Wahl des Vorsitzes der IVMB gemäß § 38 des Wiener Chancengleichheitsgesetzes in den Räumlichkeiten von Jugend am Werk, Thaliastraße 85, 1160 Wien, statt. Folgende drei Kandidat:innen traten zur Wahl an:

Dorothea Brozek

Elmar Wilhelm Fürst

Michaela Moik

Im Wahlprozess gelang es Michaela Moik bereits im ersten Wahldurchgang, die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich zu vereinen. Damit wurde sie zur neuen Vorsitzenden der IVMB gewählt.

Michaela Moik wird die Nachfolge von Klaus Widl antreten und die Geschicke der IVMB lenken. Sie hält dazu fest: „Herbert Pichler hat mich schon während seiner Zeit mehrmals gefragt, ob ich diese Funktion übernehmen möchte. Bedingt durch meine intensive (auch internationale) ehrenamtliche Tätigkeit hätte dies aber meinen Zeitrahmen gesprengt. Seit der Pandemie haben sich die Reisen drastisch reduziert und ich verfüge über mehr Zeit.“

Klaus Widl bleibt Mitglied der IVMB und wird somit seine Erfahrung und Expertise weiterhin einbringen. Immerhin ist er seit rund 25 Jahren Mitglied der IVMB und auch jene Person, die am längsten im Vorsitzteam tätig war.

Bernhard Schmid wird in seiner bewährten Rolle als Stellvertreter weiterhin zur Verfügung stehen, um die Arbeit der IVMB zu unterstützen: „In der Zusammenarbeit mit Herbert Pichler und Klaus Widl durfte ich viel lernen und konnte viel beitragen. Ich werde meine langjährige Erfahrung als Vorsitz-Stellvertreter nun auch sehr gerne unserer neuen Vorsitzenden zur Verfügung stellen!“

Zur Person Michaela Moik

Michaela Moik, geboren 1962, verfolgte eine berufliche Laufbahn in der sozialen Arbeit und im öffentlichen Dienst in Österreich.

Nach ihrer Matura im Jahr 1980 und einem Studium in Betriebswirtschaft und Dolmetschen arbeitete sie zuerst bei der Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und später im Krankenhaus Lainz. Moik erwarb zudem einen Abschluss als Diplomsozialarbeiterin.

Ihr ehrenamtliches Engagement umfasst die Gründung einer Selbsthilfegruppe für Conterganbetroffene und die Arbeit in der internationalen Organisationen „Dysnet“ und dem KOBV, der sie für die Interessenvertretung nominierte. Sie ist Teil des KOBV-Vorstandes und dort Frauenbeauftragte für Wien.

Was ist ihr wichtig?

Gegenüber BIZEPS hält die neue IVMB-Vorsitzende fest: