„Jahreskarte Spezial“ der Wiener Linien schon ab 294 Euro erhältlich

„Jahreskarte Spezial“: Neues Wiener Linien Ticket für Menschen mit Behinderungen ab 2026
Mit 1. Jänner 2026 führen die Wiener Linien eine umfassende neue Tarifstruktur ein. Neben einer allgemeinen Anpassung der Ticketpreise kommt dabei auch ein neues Angebot für Menschen mit Behinderungen: Die "Jahreskarte Spezial"
Die neue „Jahreskarte Spezial“ bietet für Menschen mit Behinderungen deutliche Preisvorteile bei den Wiener Linien im Vergleich zur regulären Jahreskarte.
BIZEPS berichtete bereits ausführlich über diese Neuerung. Nun ist die „Jahreskarte Spezial“ bestellbar.
Der günstigste Preis für die „Jahreskarte Spezial“ beträgt 294 Euro pro Jahr. Dieser Preis gilt, wenn die Karte im Voraus bezahlt wird und rein digital genutzt wird – ohne Zusendung einer Scheckkarte. Umgerechnet sind das nur 24,50 Euro pro Monat.
Wird eine Scheckkarte gewünscht, kommen 6 Euro zusätzlich hinzu – also 300 Euro im Jahr bei Vorauszahlung. Wer lieber monatlich zahlen möchte, zahlt 25,75 Euro pro Monat. Mit Scheckkarte ergibt das 315 Euro pro Jahr.
Zum Vergleich: Die regulären Jahreskarten der Wiener Linien kosten ab 2026 zwischen 461 Euro und 506,40 Euro – abhängig davon, ob sie digital oder als Scheckkarte ausgestellt und ob sie im Voraus oder monatlich bezahlt werden.
Die Wiener Linien geben an, dass folgende Gruppen Anspruch auf die vergünstigte Jahreskarte haben:
