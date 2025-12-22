„Jahreskarte Spezial“ der Wiener Linien schon ab 294 Euro erhältlich

Mit 1. Jänner 2026 führen die Wiener Linien eine umfassende neue Tarifstruktur ein. Neben einer allgemeinen Anpassung der Ticketpreise kommt dabei auch ein neues Angebot für Menschen mit Behinderungen: Die "Jahreskarte Spezial"

Wiener Linien

Die neue „Jahreskarte Spezial“ bietet für Menschen mit Behinderungen deutliche Preisvorteile bei den Wiener Linien im Vergleich zur regulären Jahreskarte.

BIZEPS berichtete bereits ausführlich über diese Neuerung. Nun ist die „Jahreskarte Spezial“ bestellbar.

Was kostet die „Jahreskarte Spezial“?

Der günstigste Preis für die „Jahreskarte Spezial“ beträgt 294 Euro pro Jahr. Dieser Preis gilt, wenn die Karte im Voraus bezahlt wird und rein digital genutzt wird – ohne Zusendung einer Scheckkarte. Umgerechnet sind das nur 24,50 Euro pro Monat.

Wird eine Scheckkarte gewünscht, kommen 6 Euro zusätzlich hinzu – also 300 Euro im Jahr bei Vorauszahlung. Wer lieber monatlich zahlen möchte, zahlt 25,75 Euro pro Monat. Mit Scheckkarte ergibt das 315 Euro pro Jahr.

Zum Vergleich: Die regulären Jahreskarten der Wiener Linien kosten ab 2026 zwischen 461 Euro und 506,40 Euro – abhängig davon, ob sie digital oder als Scheckkarte ausgestellt und ob sie im Voraus oder monatlich bezahlt werden.

Wer hat Anspruch auf die Wiener Linien „Jahreskarte Spezial“?

Die Wiener Linien geben an, dass folgende Gruppen Anspruch auf die vergünstigte Jahreskarte haben:

Menschen mit einem österreichischen Behindertenpass, mit einem Grad der Behinderung von mindestens 70 % oder mit dem Vermerk/Piktogramm „kann die Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen“

Schwerkriegsbeschädigte mit entsprechendem Ausweis

Besitzer:innen eines Opferausweises nach dem Opferfürsorgegesetz

Schwerbeschädigte nach dem Heeresversorgungsgesetz

Siehe: Wiener Linien