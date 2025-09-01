„Jahreskarte Spezial“: Neues Wiener Linien Ticket für Menschen mit Behinderungen ab 2026

Wiener Linien führen vergünstigtes Jahresticket für Menschen mit Behinderungen ein.

Wiener Linien

Mit 1. Jänner 2026 führen die Wiener Linien eine umfassende neue Tarifstruktur ein. Neben einer allgemeinen Anpassung der Ticketpreise kommt dabei auch ein neues Angebot für Menschen mit Behinderungen, die „Jahreskarte Spezial“.

Wer Anspruch hat

Zum Preis von 300 Euro pro Jahr (Einmalzahlung) bzw. 315 Euro bei monatlicher Abbuchung können künftig folgende Personengruppen die Jahreskarte Spezial nutzen: