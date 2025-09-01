„Jahreskarte Spezial“: Neues Wiener Linien Ticket für Menschen mit Behinderungen ab 2026

Markus Ladstätter
Veröffentlicht am 01.09.2025, 15:06 Uhr

Keine Kommentare

Wiener Linien führen vergünstigtes Jahresticket für Menschen mit Behinderungen ein.

Eine Hand hält eine rote Jahreskarte der Wiener Linien von Max Mustermann
Wiener Linien

Mit 1. Jänner 2026 führen die Wiener Linien eine umfassende neue Tarifstruktur ein. Neben einer allgemeinen Anpassung der Ticketpreise kommt dabei auch ein neues Angebot für Menschen mit Behinderungen, die „Jahreskarte Spezial“.

Wer Anspruch hat

Zum Preis von 300 Euro pro Jahr (Einmalzahlung) bzw. 315 Euro bei monatlicher Abbuchung können künftig folgende Personengruppen die Jahreskarte Spezial nutzen:

  • Menschen mit einem österreichischen Behindertenpass, der einen Grad der Behinderung von mindestens 70 % ausweist oder den Vermerk/Piktogramm „kann die Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen“ trägt,

  • Schwerkriegsbeschädigte mit entsprechendem Ausweis,

  • Besitzer:innen eines Opferausweises nach dem Opferfürsorgegesetz,

  • Schwerbeschädigte nach dem Heeresversorgungsgesetz.

Hier beginnt der Werbebereich Hier endet der Werbebereich
Hier beginnt der Werbebereich Hier endet der Werbebereich

Hinterlasse einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.