„Jahreskarte Spezial“: Neues Wiener Linien Ticket für Menschen mit Behinderungen ab 2026

36. Woche 2025 – SK Sturm Graz präsentiert Triko mit Brailleschrift
Anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums der Brailleschrift präsentiert der Fußballklub SK Sturm Graz Trikots mit Brailleschrift. Auf dem schwarzen Auswärtstrikot ist der …
Wiener Linien führen vergünstigtes Jahresticket für Menschen mit Behinderungen ein.
Mit 1. Jänner 2026 führen die Wiener Linien eine umfassende neue Tarifstruktur ein. Neben einer allgemeinen Anpassung der Ticketpreise kommt dabei auch ein neues Angebot für Menschen mit Behinderungen, die „Jahreskarte Spezial“.
Zum Preis von 300 Euro pro Jahr (Einmalzahlung) bzw. 315 Euro bei monatlicher Abbuchung können künftig folgende Personengruppen die Jahreskarte Spezial nutzen:
Menschen mit einem österreichischen Behindertenpass, der einen Grad der Behinderung von mindestens 70 % ausweist oder den Vermerk/Piktogramm „kann die Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen“ trägt,
Schwerkriegsbeschädigte mit entsprechendem Ausweis,
Besitzer:innen eines Opferausweises nach dem Opferfürsorgegesetz,
Schwerbeschädigte nach dem Heeresversorgungsgesetz.
