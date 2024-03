Jattle, BAM + Poetry: Ein Abend voller Improvisation und kreativer Energie

Per E-Mail teilen

Stellen Sie sich einen Abend vor, an dem Kunst keine Grenzen kennt und jede Bewegung, jeder Klang und jedes Wort eine Geschichte erzählt.

DanceAbility

Am 16. März 2024 verwandelt sich das Off-Theater in Wien in einen Schmelztiegel der Kreativität, wo die Grenzen zwischen Tanz, Musik und Poesie nicht nur verschwimmen, sondern gänzlich aufgelöst werden.

Bei Jattle, BAM + Poetry treten zwei Teams in einer Performance gegeneinander an, die das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute in ihren Bann zieht.

Dieses Event zeichnet sich durch seine formlose Struktur aus, in der gesprochene Wörter, live produzierte Sounds und tänzerische Bewegungen eine fließende Einheit bilden.

Die Künstler:innen auf der Bühne – Danse Brute und A.D.A.M. im Tanz, Gerald Selig und Margarethe Herbert in der Musik sowie Leonie May und Samuel Flach in der Poesie – nutzen die Improvisation als Mittel, um spontane und unvorhersehbare Geschichten zu erzählen.

Jattle, BAM + Poetry ist mehr als nur eine Veranstaltung; es ist ein lebendiges Experiment, das zeigt, wie Kunst in Echtzeit entsteht, wenn talentierte Künstler:innen zusammenkommen und ihre Fähigkeiten in einem spontanen Austausch einsetzen.

Jattle, BAM + Poetry

Ort: Off-Theater, 1070 Wien, Burggasse 28-32 (barrierefreier Eingang)

Datum: Samstag 16. März von 19:30 bis 21:30 Uhr

Siehe: Veranstaltungsankündigung

Die Veranstaltung legt einen starken Fokus auf Inklusion und Barrierefreiheit, was durch die Bereitstellung einer Gebärdensprachübersetzung durch Philine Heim unterstrichen wird.

Die Kooperation mit DanceAbility und MAD Coproductions gewährleistet, dass Jattle, BAM + Poetry ein Raum ist, in dem Vielfalt und Teilhabe im Vordergrund stehen.