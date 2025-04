Jedes Kind hat das Recht auf den Besuch einer Regelschule!

Philippe Narval, Generalsekretär der Lebenshilfe Österreich, fordert, dass Österreich dem italienischen Beispiel folgt und Sonderschulen abschafft.

Lilly hat eine Mehrfachbehinderung, trotzdem geht sie in ihrer Heimat Südtirol, das zu Italien gehört, ganz normal in die Regelschule. In Italien ist die Sonderschule schon seit 1977 abgeschafft. Wäre Lilly in ihrer Ursprungsheimat Salzburg geblieben, hätte man sie dort mit dem Verweis auf fehlende Ressourcen in eine Sonderschule geschickt.

Laut Philippe Narval, Generalsekretär der Lebenshilfe Österreich, eine unverständliche Tatsache. Er fordert deshalb in einem Kommentar im STANDARD, die Sonderschule in Österreich endlich abzuschaffen.

„Wann haben wir in Österreich endlich den Mut, es Italien gleichzutun? Seit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2008 hätten wir sogar die Verpflichtung dazu, trotzdem finanzieren wir seit Jahrzehnten ein teures Parallelsystem – eines, das teils hochqualifizierte Fachkräfte bindet und Kinder trennt, statt sie zusammenzubringen“, so Narval.

Für Lilly und ihre Mitschüler:innen ist es völlig normal, dass sie gemeinsam in einer Klasse zusammen lernen. Lilly hat Freunde, ein Lieblingsfach und geht gern zur Schule. Auch für die Kinder ohne Behinderung ist Lilly eine Bereicherung.

Bleibt also nur noch die Frage, wann das Sonderschulsystem auch bei uns endlich der Vergangenheit angehört.