John Evans – Pionier der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung – verstorben

John Evans, Mitbegründer des Europäischen Netzwerks für Selbstbestimmtes Leben, ist am 13. Jänner 2025 im Alter von 74 Jahren verstorben. Obwohl er hierzulande weniger bekannt war, prägte er die europäische Bewegung für Selbstbestimmtes Leben entscheidend.

ENIL

Mit dem Tod von John Evans aus Großbritannien verlieren wir einen prägenden Wegbereiter der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in Europa.

Sein Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat die Lebensrealität unzähliger Menschen mit Behinderungen verändert.

Der Aufbruch aus der Institution: Project 81

Ein Wendepunkt in John Evans’ Leben war sein Auszug aus dem Le Court Cheshire Home in den 1980er Jahren. Er überzeugte die Behörden, ihm ein persönliches Budget für selbstorganisierte Unterstützung bereitzustellen.

Dieses Modell, bekannt als Project 81, wurde wegweisend für selbstbestimmtes Leben und die Einführung Persönlicher Assistenz in Großbritannien.

Er war maßgeblich an der Gründung der ersten Zentren für Selbstbestimmtes Leben (Centres for Independent Living – CILs) in Großbritannien beteiligt, darunter die CILs in Derbyshire und Hampshire, die 1984 ins Leben gerufen wurden.

Er brachte die Prinzipien des Independent Living aus den USA ein – wo er von Reisen Ideen mitbrachte – und unterstützte die Etablierung dieser von behinderten Menschen geleiteten Organisationen, die als Vorbilder für weitere CILs dienten; beispielsweise in Deutschland und Österreich.

Einer seiner größten Erfolge: Der Independent Living Fund (ILF), eingeführt 1988, war entscheidend für die Unterstützung behinderter Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, da er zusätzliche Mittel über die begrenzten Leistungen der Gemeinden hinaus bereitstellte.

Gründung von ENIL

Er war maßgeblich an der Gründung des European Network on Independent Living (ENIL) beteiligt.

Bei einer Konferenz in Straßburg im Jahr 1989, an der Vertreter:innen aus 14 Ländern – darunter auch Österreich – teilnahmen, wurde in den Räumen des Europäischen Parlaments ENIL ins Leben gerufen. (Siehe ENIL-Video)

John Evans war – wie auch Adolf Ratzka und Manfred Srb – einer der Mitbegründer dieser wichtigen Organisation, die bis heute für die Rechte und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen kämpft.

1996 übernahm Evans den Vorsitz von ENIL und leitete die Organisation bis 2010. Er blieb auch danach noch weitere vier Jahre im Vorstand und stand in dieser Zeit in engem Kontakt mit BIZEPS.

Als Präsident von ENIL und Mitglied des Europäischen Behindertenforums (EDF) setzte John Evans sich über Jahrzehnte hinweg für die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen ein. Für sein Lebenswerk wurde er 2001 von Königin Elizabeth II. mit dem Order of the British Empire (OBE) ausgezeichnet.

Die Geschichte von John Evans Leben und Wirken wurde in einem Kurzfilm festgehalten, der sein Engagement dokumentiert.

Der Film erzählt von seinem erfolgreichen Auszug aus der Institution und wie er mit Project 81 die Grundlagen für das Konzept des unabhängigen Lebens schuf. Dieses Vermächtnis lebt in der Arbeit von ENIL und in der weltweiten Selbstbestimmt-Leben-Bewegung weiter.

Mit John Evans verlieren wir einen weiteren Vertreter der ersten Generation der Selbstbestimmt Leben Bewegung.

Siehe auch: John Evans – My Fight for Freedom