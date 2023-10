Jugendliche setzten Zeichen für eine inklusivere Gesellschaft

Die soziale Aktion "72 Stunden ohne Kompromiss", die von der Katholischen Jugend Österreich und youngCaritas organisiert wurde, fand bereits zum 11. Mal statt und wurde von Hitradio Ö3 unterstützt.

Jörg Jahn / youngCaritas

Unter dem Motto „Be the change!“ engagierten sich etwa 5.000 Jugendliche in über 400 Projekten landesweit. Die Initiative „72 Stunden ohne Kompromiss“ zielte darauf ab, Barrieren im öffentlichen Raum sichtbar zu machen, die Menschen mit Behinderungen, ältere Personen oder Eltern mit Kinderwagen den Zugang erschweren.

Im Rahmen der Aktionswoche „Barrierefreies Wien“, die von der Caritas der Erzdiözese Wien ins Leben gerufen wurde, stach das Leuchtturmprojekt „Wheelmapping“ hervor. Im Rahmen dieser Initiative setzten sich Jugendliche mit dem Thema Inklusion auseinander und erkundeten in der Stadt, wo Menschen mit Behinderungen im Alltag auf Barrieren stoßen.

Zusammen mit Bewohnerinnen aus Caritas-Wohngemeinschaften und Werkstätten prüften sie die Barrierefreiheit von verschiedenen Routen mit der Hilfe der Wheelmap App. Ziel war es, ein Bewusstsein für die Barrieren im öffentlichen Raum zu schaffen und den Zugang für Rollstuhlfahrerinnen zu erleichtern.

Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, lobte das Projekt und betonte, wie wichtig es ist, auf die Barrieren zu schauen, die Menschen ausgrenzen. Schwertner dankte den jugendlichen Teilnehmer*innen für ihr Engagement für eine inklusivere Gesellschaft.

Im Anschluss an die Aktion wies Schwertner auf die von der UN aufgezeigten erheblichen Mängel in Österreich in Bezug auf die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hin. Insbesondere in den Bereichen Bildung, persönliche Assistenz und Inklusion am Arbeitsmarkt wurden Menschenrechte von Menschen mit Behinderung nicht klar eingehalten. Caritas Österreich forderte konkrete Verbesserungen.

Tobias Kirschner, ehrenamtlicher Vorsitzender der Katholischen Jugend Österreich, betonte die Bedeutung der vergangenen Aktion, bei der sich tausende junge Menschen vom 18. bis 21. Oktober 2023 engagierten und ihre Umgebung positiv veränderten.

„72 Stunden ohne Kompromiss“ bot den Jugendlichen die Möglichkeit, Neues auszuprobieren, an Aufgaben zu wachsen und prägende Erlebnisse zu sammeln, die auch ihr eigenes Leben verändern können.

