Kabarett-Tipp: Warum ich David Stockenreitners „Bricht ins Dunkel“ wärmstens empfehle

Ich habe das aktuelle Soloprogramm "Bricht ins Dunkel" des österreichischen Kabarettisten David Stockenreitner am 12. Mai 2026 im Kabarett Niedermair gesehen und kann es absolut weiterempfehlen!

BIZEPS / ChatGPT

Um aber gleich zu Beginn mit einer Annahme aufzuräumen: Das Programm „Bricht ins Dunkel“ von David Stockenreitner hat viel weniger mit Behinderung zu tun, als der Titel vermuten lässt.

Die ironische Anspielung auf die bekannte Spendenaktion ist vielmehr der Auftakt für ein sozialkritisches Werk. Stockenreitner nimmt den Wahnsinn unseres gesellschaftlichen Miteinanders ins Visier – von alltäglichen Frustrationen bis hin zum Kampf um leistbares Wohnen.

„Widerstand durch Reflux“

Sein Motto lautet „Widerstand durch Reflux“: Das Erbrechen wird zur zynischen Protestform erhoben, um abseits der glattpolierten Social-Media-Welt wieder echter zueinanderzufinden.

Wer seichte Unterhaltung sucht, ist hier an der falschen Adresse; es gibt definitiv keine Schenkelklopfer Witze.

Stattdessen brilliert das einstündige Programm durch feinsten schwarzen Humor, auch mit absurden Elementen.

Dabei ist besonders wichtig, dass er sich nicht von oben herab oder aus einer Position von außerhalb über andere lustig macht.

Er hält dem Publikum zwar durchaus kritisch den Spiegel vor, aber weil er sich immer wieder auch selbst aufs Korn nimmt, wirkt das zu keinem Zeitpunkt moralisierend.

Diese Art der Comedy ist nicht nur extrem unterhaltsam, sondern auch ein Kompliment an seine Zuschauer:innen. Die Forschungen deuten nämlich darauf hin, dass Menschen, die schwarzen Humor mögen, oft intelligenter und glücklicher sind, da die Verarbeitung dieser Witze komplexere kognitive Prozesse erfordert.

Mein Fazit: Unbedingt ansehen!

Wer kluges, dunkles Kabarett auf Augenhöhe schätzt, bei dem das Lachen auch mal kurz im Hals stecken bleibt, wird hier eine großartige Zeit verbringen.

Siehe: Die nächsten Auftritte von David Stockenreitner