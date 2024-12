Kämpfer, Berater, Freund – In Erinnerung an Hannes Wurstbauer

Hannes Wurstbauer, der am 15. Dezember 2024 verstarb, war mehr als nur Peer-Berater – er war ein leidenschaftlicher Interessenvertreter, der das Leben vieler Menschen nachhaltig beeinflusst hat.

BIZEPS/Eva Kosinar

1954 geboren und seit einem Badeunfall im Jahr 1987 querschnittgelähmt, ließ sich Hannes Wurstbauer nie von äußeren Umständen definieren.

Nach seiner Schulzeit im Gymnasium führte er erfolgreich einen Baustoffhandel, bevor er seine nächste Herausforderung suchte: den Einsatz für ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderungen.

Mit dem Tod von Hannes verlieren wir einen außergewöhnlichen Menschen, engagierten Kämpfer für die Rechte behinderter Menschen und geschätzten Kollegen bei BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben.

Engagement und Pioniergeist

Seit 2008 arbeitete er bei BIZEPS als Peer-Berater. Mit seiner Erfahrung und seiner fachlichen Expertise wurde er zu einer unverzichtbaren Stütze für viele Menschen mit Behinderungen.

Für Hannes war Peer-Beratung nicht nur ein Beruf, sondern eine Herzensangelegenheit – „seine Kund:innen“ unterstützte er beinahe rund um die Uhr.

„Meine liebsten Erinnerungen sind ehrlich gesagt meine erfolgreiche Arbeit, z.B. wenn jemand, den ich beraten habe, Pflegegeldergänzungsleistung für Persönliche Assistenz bewilligt bekommt“, erinnerte er sich einmal in einem Artikel von BIZEPS.

Er hatte selbst einen sehr hohen Assistenzbedarf, war bereits 2006 Pionier im Wiener Modellprojekt der Pflegegeldergänzungsleistung (PGE) und kämpfte unermüdlich für die Durchsetzung von Rechten – sei es in behördlichen Verfahren oder durch Schlichtungen wegen Behindertendiskriminierung.

Besonders nachhaltig war auch sein Engagement und seine Erfolge für die kostenlose Beförderung von Begleitpersonen bei den Wiener Linien im Jahr 2011 oder die Verbesserung der Rollstuhlplätze in der Wiener Staatsoper im Jahr 2024.

Große gesundheitliche Herausforderungen

Trotz seines bemerkenswerten Engagements musste Hannes in den letzten Jahren immer wieder mit großen gesundheitlichen Herausforderungen kämpfen. Diese Rückschläge bremsten jedoch weder seine Entschlossenheit noch seine Hingabe.

Auch in schwierigen Zeiten war er für seine Kolleg:innen und für Menschen mit Behinderungen ein verlässlicher Ansprechpartner und eine inspirierende Persönlichkeit.

Mensch mit Herz und Verstand

Unser Freund und Kollege Hannes war nicht nur ein Experte, sondern auch ein Genussmensch, der das Leben in all seinen Facetten zu schätzen wusste. Seine Leidenschaft für Kultur und Musik – als Kind war er begeisterter Wiener Sängerknabe – begleitete ihn ein Leben lang.

Er liebte gutes Essen und pflegte Traditionen wie das von ihm initiierte jährliche Weißwurstessen im BIZEPS-Büro mit großer Freude.

Ein Abschied mit bleibendem Vermächtnis

Seine Loyalität, Zuverlässigkeit und sein unermüdlicher Einsatz für soziale Gerechtigkeit hinterlassen eine tiefe Lücke. Für viele Menschen mit Behinderungen war er eine unverzichtbare Unterstützung, für seine Kolleg:innen ein verlässlicher Freund und geschätzter Wegbegleiter.

Wir verabschieden uns mit Dankbarkeit und Respekt. Sein Engagement und seine Ideale werden weiterleben – in unserer Arbeit und in den Rechten, die er für so viele durchgesetzt hat. Wir wünschen den Hinterbliebenen viel Kraft und Trost in der Erinnerung an einen außergewöhnlichen Menschen, dessen Vermächtnis uns weiterhin begleiten wird.

Hannes, Dein Einsatz war wegweisend – dein Andenken wird es bleiben.

Das BIZEPS-Team