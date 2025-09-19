Kärnten zeichnet Rudolf Kravanja mit Großem Ehrenzeichen aus

Rudolf Kravanja, langjähriger Präsident des Österreichischen Zivil-Invalidenverbandes (ÖZIV) Kärnten, ist am 12. September 2025 mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Kärnten ausgezeichnet worden.

Land Kärnten

Landeshauptmann Peter Kaiser überreichte die hohe Auszeichnung gemeinsam mit Landesrätin Beate Prettner im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung und würdigte das langjährige Engagement für Inklusion und Barrierefreiheit von Rudolf Kravanja.

Während seiner 13-jährigen Amtszeit an der Spitze des ÖZIV Kärnten setzte sich Kravanja in besonderem Maße für die gesellschaftliche Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen ein.

Er engagierte sich für den Abbau von Barrieren, den Ausbau von Beratungsangeboten und die Verbesserung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und trug wesentlich dazu bei, Menschen mit Beeinträchtigungen aus der gesellschaftlichen Stigmatisierung herauszuführen.

Mit der Verleihung des Großen Ehrenzeichens des Landes Kärnten wurde dieses langjährige Wirken nun feierlich gewürdigt und als bedeutender Beitrag für eine inklusive Gesellschaft hervorgehoben.