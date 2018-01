Kärntens kürzestes Geländer?

Manches Mal bleibt der Sinn einer baulichen Maßnahme im Dunkeln.

BilderBox.com

Wo befindet sich dieses Geländer? „Gefunden wurde es vor dem Hintereingang (Bahnhofstraße) der WIMO Klagenfurt (Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe und Höhere gewerbliche Bundeslehranstalt), wo es für Sicherheit auf einer einzelnen Stufe sorgt“, berichtet die Internetplattform 5min.at.

In dem Artikel wird auf einen derzeit sehr beliebten Beitrag „This railing for one step“ auf der Online-Plattform Reddit verwiesen.

Sinnvoll?

„Es stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, hier eine Rampe statt dieses Geländers zu bauen“, merkt Cornelia Scheuer (Beraterin für bauliche und gestalterische Barrierefreiheit bei BIZEPS) an. Weiters fällt ihr auf, dass das Geländer mitten auf der taktilen Leitlinie steht.