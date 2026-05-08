Kein Aufzug, keine Lösung: Bewohner:innen kämpfen mit Folgen eines monatelangen Liftdefekts

Für viele Bewohner:innen ist ein Lift bequem, für manche unverzichtbar. In einem Wohnhaus in Penzing wurde der kaputte Aufzug für zwei Menschen Behinderungen zum großen Problem.

BIZEPS / ChatGPT

Wie der Falter am 7. Mai 2026 berichtete, ist der Lift in einem Gesiba-Wohnhaus in Wien-Penzing seit rund zwei Monaten außer Betrieb. Betroffen sind unter anderem Joana F., die auf Krücken angewiesen ist, und ihr Partner im Rollstuhl.

Zunächst hieß es, die Reparatur werde nur eine Woche dauern. Später musste jedoch ein defekter Frequenzregler aus Deutschland bestellt werden. Mehrere Reparaturtermine verschoben sich.

Die Gesiba erklärte gegenüber dem Falter, man habe verschiedene Alternativen geprüft. Ein provisorischer Umbau sei technisch nicht möglich gewesen.

Alltag massiv eingeschränkt

Die Gesiba bot Krankentransporte für dringende Wege an und stellte eine barrierefreie Ersatzwohnung in der Seestadt zur Verfügung. Diese war laut Joana F. jedoch unmöbliert und deshalb keine praktikable Lösung.

Das Paar arbeitete vorübergehend im Home-Office und konnte viele Termine nicht wahrnehmen. Anfang April 2026 zog es schließlich auf eigene Kosten in ein Hotel.

„Nicht ernst genommen“

Auf Nachfrage von BIZEPS, was die größte Belastung gewesen sei, sagte Joana F.:

Ich würd sagen, die psychischen Auswirkungen der gesamten Situation und das nicht ernst genommen werden von der Hausverwaltung/jeder Info hinterherzutelefonieren bzw. das anscheinende Fehlen sinnvoller Alternativen für Menschen mit Behinderung in solchen Ausnahmesituationen.

Die Gesiba kündigte inzwischen eine rückwirkende Mietzinsminderung für die Dauer des Lift-Ausfalls an.

Der Fall könnte allerdings noch ein Nachspiel haben. Die lange fehlende Barrierefreiheit und die schwierige Situation für die betroffenen Bewohner:innen werfen Fragen auf, wie Wohnhausbetreiber:innen mit solchen Ausnahmesituationen umgehen und welche Unterstützung Menschen mit Behinderungen in solchen Fällen erhalten müssen.