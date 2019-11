Kickstarter-Kampagne: MOB – Mode ohne Barrieren

Exklusive Mode ganz inklusiv.

MOB Industries

Die Idee hinter diesem Label ist, Mode inklusiv zu gestalten und so einem breiteren Personenkreis anzubieten. Der erste Prototyp der Kollektion lief Anfang des Jahres 2019 und wurde im Sommer im MQ in Wien präsentiert.

MOB steht für Mode ohne Barrieren. MOB Industries ist eine Kooperation dreier junger Modelabels aus Wien, die sich zum Ziel gesetzt haben, Mode an die Bedürfnisse von RollstuhlfahrerInnen anzupassen.

Diese soll nicht nur funktional, sondern auch modisch und trendy sein. Produziert wird die Mode in Wien. Co Founderin Josefine Thom meint dazu:

Die derzeit auf dem Markt erhältliche behindertengerechte Bekleidung kommt vorwiegend aus dem klinischen und technischen Bereich. Die einseitige Beschränkung auf technische Funktionalität und die damit verbundene “Funktions-Ästhetik” behindert paradoxerweise die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, da sie diese gestalterisch auf eindimensionales “Behindertsein” reduziert.

In enger Zusammenarbeit mit RollstuhluserInnen wurden die Kleidungsstücke an ihre Bedürfnisse angepasst und raffiniert umgesetzt. Zum Beispiel sind an Ärmeln und Hosen durchgängige Magnetknöpfe oder Druckknopfleisten angebracht, was das An- und Ausziehen auch im Sitzen erleichtert. Weiters wurde auch großen Wert auf die Stoffauswahl gelegt, welche einen angenehmen Tragekompfort und Bewegungsfreiheit garantieren soll, diese Linie nennt sich Standard.

Das Repertoire von MOB bietet auch eine adaptierte Version für nicht behinderte Menschen. Diese Linie nennt sich Companion. Werden vom Designer Standard und Companion angeboten heißen sie All Inclusive. Die Modelle sind in den Größen Small, Medium und Large erhältlich. Für Übergrößen hat man die Bezeichnung All Inclusive + festgelegt.

Mit der adaptierten Linie Companion will MOB ein Statement setzen. Damit sollen die Verbundenheit und Solidarität zur Inklusion bejaht werden. MOB möchte somit ein Zeichen setzen und die Welt inklusiver gestalten.

„Unser Ziel ist, zusammen mit Wiener Modelabels den internationalen Markt für behindertengerechte Kleidung aufzurollen“, so Johann Gsöllpointner.

MOB Industries setzt sich aus den Modelabeln Moto Djali, GON und Ferrari Zöchling zusammen. Hinter dem Namen Moto Djali stehen die jungen Designerinnen Alice Müller und Jennifer Mory, die seit 2013 unter diesem Namen tätig sind.

Das Label GON wurde von der Modedesignerin Christina Steiner im Jahr 2011 gegründet. Ferrari Zöchling ist seit 2013 etabliert und wird von Romana Zöchling geführt, die unter anderem auch Einzelstücke für den Sänger von Bilderbuch anfertigt.

Für 2020 plant MOB Sportbekleidung ins Sortiment aufzunehmen und mit internationalen Modelabeln ihre Kollektion zu erweitern.

Crowdfunding bei Kickstarter

Derzeit läuft eine Crowdfunding-Kampagne, um Geld zu sammeln damit die Produktion verschnellert werden kann, eine neue Kollektion zu ermöglichen und das Team zu vergrößern. Wie man MOB unterstützen kann, kann man in ihrer Kickstarter-Kampagne lesen.