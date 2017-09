Kira Grünberg – Bewunderte Ikone. Neues Role Model.

Politisch ein „Absolute Beginner“. Ein Kommentar.

ÖVP

Die seit ihrem Unfall 2015 querschnittgelähmte Stabhochspringerin, Kira Grünberg, kandidiert auf Platz 10 für die Bundes-Liste Sebastian Kurz; in Tirol ist sie sogar Listenerste und Spitzenkandidatin.

Während sie vom neuen ÖVP-Parteichef im Rahmen einer Pressekonferenz relativ kurz vorgestellt wurde, räumte ihr OE24.TV in einem großen Interview (das über 38 Minuten dauerte) viel Zeit ein.

Ein Interview, das so gar nicht zu den üblichen Formaten von Politiker-Gesprächen bzw. Diskussionen vor einer möglicherweise richtungsändernden Nationalratswahl passt. Vielmehr ein Society-Talk. Ein Gespräch zwischen zwei Freundinnen.

Es ist schon äußerst „bemerkenswert“, dass es Kira Grünberg geschafft hat, alle heißen Themen der Behindertenpolitik erst gar nicht zu nennen. Wörter wie „UN-Behindertenrechtskonvention“, „Inklusion“, „Persönliche Assistenz“, „Chancengleichheit“ oder „De-Institutionalisierung“ kamen kein einziges Mal über ihre Lippen. Probleme wie z.B. die hohe Arbeitslosigkeit von behinderten Menschen oder die mangelnde schulische Inklusion blieben unausgesprochen.

An konkreten politischen Forderungen nannte sie lediglich die „Vereinfachung in der Bürokratie“ (Anträge, Formulare, Informationsplattform) sowie die „Barrierefreiheit“, bei der sie jedoch sofort relativierend anmerkte, dass es im Alltag natürlich auch „Kompromisse“ geben muss („fünf Männer, die einen die Treppe hoch tragen“).

Ihre sonstigen Aussagen beinhalteten Allgemeinplätze. Behinderte Menschen werden unterschätzt. Behinderte Menschen sollen es leichter haben. Behinderte Menschen sollen so gesehen werden wie andere auch. Fit/gesund soll man bleiben bzw. wieder werden. Leistungsfähig trotz Behinderung.

Völlig deplatziert waren im Übrigen auch die Gesprächsführung und die ausführlichen persönlichen Kommentare der Moderatorin Sabrina Blagojevic, die hier einen nicht unerheblichen Anteil der Gesellschaft widerspiegelte. Mehrmals sprach sie ihre Bewunderung für Kira Grünberg aus. Überschüttete sie mit Komplimenten und Lob. So wurde Kira Grünberg wie so manche Auserkorene zur „Ikone“ und „Säulenheiligen“ stilisiert, zu der man aufblicken soll. Sie habe ihr Schicksal so toll gemeistert. Ihre Geschichte soll Vorbild und Maßstab sein.

Kira Grünberg will ein „Sprachrohr“ für behinderte Menschen sein. Will das auch die Mehrheit der behinderten Menschen? Hat Frau Grünberg eigentlich mit behinderten Menschen in Beschäftigungstherapie-Werkstätten oder in Heimen – auf Augenhöhe – gesprochen? Hat Frau Grünberg die Berichte der Volksanwaltschaft über die Missstände in Totalen Institutionen gelesen? Inwieweit hat sich Kira Grünberg in der Behindertencommunity vernetzt?

Kira Grünberg ist 24 Jahre alt. Sie ist seit 2 Jahren auf den Rollstuhl angewiesen. Durch einen Unfall wurde eine junge Frau und erfolgreiche Sportlerin vor neue Herausforderungen gestellt. Reicht das aus, um in die Politik zu gehen? Ist sich Kira Grünberg im Klaren, welche Verantwortung sie hat, wenn sie Behindertensprecherin der – glaubt man Umfragen – vielleicht stärksten Partei im Österreichischen Parlament sein wird?