Kira Grünberg: Herbert Pichlers starke Stimme für Inklusion wird sehr fehlen!

Per E-Mail teilen

ÖVP-Sprecherin für Menschen mit Behinderung zum tragischen Unfalltod des Präsidenten des Österreichischen Behindertenrates

Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

„Ich bin zutiefst schockiert und traurig über das tragische Ableben von ÖBR-Präsident Herbert Pichler! Im konsequenten Verfolgen der uns verbindenden Vision einer inklusiven Gesellschaft haben wir uns gegenseitig unterstützt und gefordert. Wie kaum ein anderer hat sich Herbert Pichler zeit seines Lebens mit Wertschätzung und Nachdruck für Menschen mit Behinderung eingesetzt“, würdigt ihn Abg.z.NR Kira Grünberg.

„Neben den Herausforderungen, die die Corona-Pandemie besonders auch für Menschen mit Behinderung mit sich bringt, haben uns in letzter Zeit vor allem die intensive Beschäftigung mit der Pflegereform und die Weiterführung des ‚Nationalen Aktionsplans Behinderung‘ verbunden. Wir werden die Arbeiten in seinem Sinne engagiert fortführen.“

Herbert Pichler ist in der Nacht auf Karsamstag bei einem tragischen Verkehrsunfall in Wien ums Leben gekommen. „Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und Freunden“, kondoliert Grünberg. „Lieber Herbert, Deine Lebensreise ist viel zu früh und abrupt zu Ende gegangen. Deine starke Stimme wird sehr fehlen! Ruhe in Frieden!“