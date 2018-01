Kira Grünberg will sich für Persönliche Assistenz einsetzen

Die neue ÖVP-Behindertensprecherin, Kira Grünberg, ist nun seit 9. November 2017 im Parlament und folgte somit Franz-Joseph Huainigg nach.

Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

Nach einem etwas holprigen Start – die Tiroler Tageszeitung berichtete – lässt die ÖVP-Behindertensprecherin im Parlament, Kira Grünberg, erstmals mit einer inhaltlichen Aussage aufhorchen.

Als individuelles Ziel für die Legislaturperiode hat sich Grünberg vorgenommen, sich für ein flächendeckendes System der persönlichen Assistenz für Menschen mit Behinderung einzusetzen.

In einem anderen Artikel wird sie zitiert mit: „Es braucht ein einheitliches System in ganz Österreich, momentan ist die Freizeitassistenz in jedem Bundesland unterschiedlich. So kommt man in Vorarlberg viel schwieriger an Persönliche Assistenz als in Wien.“

Was steht im Regierungsprogramm?

Das ÖVP-FPÖ Regierungsprogramm 2017 enthält mehrere Bezüge zum Thema Persönliche Assistenz.

So heißt es an einer Stelle: „Harmonisierung und Transparenz der Kostenbeiträge bei Inanspruchnahme von Sachleistungen, vor allem auch im Bereich der persönlichen Assistenz“ und an einer anderen: „Transparenz der Kriterien und Leistungen im Bereich der persönlichen Assistenz und Angebote in Richtung ‚Best Practice‘ ausbauen“.

Wie schwierig könnte das Erreichen des Zieles werden? Schon die Vorgänger-Regierungen sind am Ziel einer einheitlichen Persönlichen Assistenz in Österreich gescheitert, weil mit den Bundesländern keine inhaltliche Einigung erzielbar war.

Wichtig wäre bei einem einheitlichen System in Österreich auch, dass es bedarfsgerecht ist und niemanden ausschließt. All dies bedarf eines politischen Willens und auch finanzieller Mittel.

Ein nicht unwesentlicher Aspekt ist auch die parlamentarische Behandlung dieser Themen im Sozialausschuss. Überraschenderweise ist allerdings Kira Grünberg – im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Franz-Joseph Huainigg – nur Ersatzmitglied im Sozialausschuss, wo üblicherweise Agenden der Behindertenpolitik besprochen werden.