Klage gegen Trump-Regierung – Gehörlosenverband fordert barrierefreie Pressebriefings

Die National Association of the Deaf (NAD) hat Klage gegen das Weiße Haus eingereicht, da seit Jänner 2025 keine ASL-Dolmetscher:innen mehr bei Pressebriefings eingesetzt werden.

Der US-Gehörlosenverband National Association of the Deaf (NAD) hat am 28. Mai 2025 eine Klage gegen das Weiße Haus eingereicht. Grund ist die Einstellung der Bereitstellung von American Sign Language (ASL)-Dolmetschern bei Pressekonferenzen seit Jänner 2025. Die NAD sieht darin eine Verletzung der Rechte gehörloser und schwerhöriger Menschen in den USA.

Bereits 2020 hatte die NAD erfolgreich gegen die damalige Trump-Regierung geklagt, um ASL-Dolmetscher:innen bei COVID-19-Briefings durchzusetzen.

Unter der Biden-Administration wurde diese Praxis ausgeweitet und ASL-Dolmetscher:innen waren bei allen Pressebriefings sichtbar auf offiziellen Kanälen wie WH.gov/live, Facebook, Twitter/X und YouTube. Mit dem erneuten Amtsantritt von Präsident Trump im Jänner 2025 wurde diese Praxis jedoch ohne Erklärung beendet.

Die Klage, unterstützt von den gehörlosen Klägern Derrick Ford und Matthew Bonn, beruft sich auf den Rehabilitation Act von 1973 sowie auf den Ersten und Fünften Verfassungszusatz. Sie argumentiert, dass die Einstellung der ASL-Dolmetschung gehörlosen Menschen den Zugang zu wichtigen Informationen verwehrt und somit diskriminierend ist.

Dr. Bobbie Beth Scoggins, Interims-CEO der NAD, betont: „Gehörlose und schwerhörige Amerikaner haben das Recht auf denselben Zugang zu Informationen des Weißen Hauses wie alle anderen. Die Verweigerung von ASL-Dolmetscher:innen ist eine direkte Verletzung dieses Rechts.“

Die NAD fordert die sofortige Wiederaufnahme der ASL-Dolmetschung bei allen Pressebriefings, um die gleichberechtigte Teilhabe gehörloser und schwerhöriger Menschen am politischen Geschehen sicherzustellen.

