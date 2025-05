KlimaTicket Ö Spezial für Menschen mit Behinderungen mit neuem Preis

Per E-Mail teilen

Von 2021 bis Ende 2024 kostete das ermäßigte KlimaTicket Ö 821 Euro pro Jahr. Ab 2026 wird es 1.050 Euro pro Jahr kosten.

One Mobility Ticketing GmbH

So entwickelte sich der Preis des KlimaTicket Ö seit der Einführung:

Ab dem 1. Jänner 2025 bis zum 31. Juli 2025 steigt der Preis auf 884,20 Euro.

Ab dem 1. August 2025 erhöht sich der Preis weiter auf 975 Euro pro Jahr.

Ab dem 1. Jänner 2026 kostet das ermäßigte KlimaTicket Ö schließlich 1.050 Euro jährlich.

Wie sich der Preis danach entwickelt, ist derzeit noch offen und hängt von weiteren Anpassungen an den Verbraucherpreisindex ab, gibt das Verkehrsministerium bekannt und ergänzt: „Im Verantwortungsbereich des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur liegt nur das bundesweite KlimaTicket Ö. Die regionalen KlimaTickets, die in einzelnen Bundesländern bzw. Regionen gelten, liegen in der alleinigen Verantwortung der Bundesländer bzw. ihrer Verkehrsverbundorganisationsgesellschaften.“

Welche Voraussetzungen sind für das KlimaTicket Spezial zu erfüllen?

Laut KlimaTicket Homepage sind dies: