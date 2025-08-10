kobinet-nachrichten: 30 Jahre BIZEPS Präsenz im Internet

Wer gute, tagesaktuelle und verlässliche Informationen über die Behindertenpolitik in Österreich sucht, für diejenigen ist die Internetadresse www.bizeps.or.at ein Muss und guter Anker.

Heute, am 10. August 2025, begeht der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS das 30-jährige Jubiläum seiner Online-Präsenz. Der österreichische Online-Nachrichtendienst wurde 1995 mit dem Interabilist gestartet und seither kontinuierlich ausgebaut.

„Am 31. Juli haben wir www.bizeps.or.at im frischen, neugestalteten Design online gestellt – gestaltet und umgesetzt von Liechtenecker, dem UX Design & Development Studio“, heißt es u.a. in der Chronik über die Entwicklung der Online-Präsenz von BIZEPS, die zum 30jährigen Jubiläum auf deren Internetseite eingestellt wurde.

Die Redaktion der kobinet-nachrichten gratuliert ihren Kolleg*innen in Österreich, mit denen sie seit vielen Jahren eng und sehr kollegial zusammenarbeiten darf, zu diesem tollen BIZEPS-Jubiläum und vor allem zu der qualitativ hochwertigen Berichterstattung.