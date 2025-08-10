kobinet-nachrichten: 30 Jahre BIZEPS Präsenz im Internet

Veröffentlicht am 10.08.2025, 9:30 Uhr

Wer gute, tagesaktuelle und verlässliche Informationen über die Behindertenpolitik in Österreich sucht, für diejenigen ist die Internetadresse www.bizeps.or.at ein Muss und guter Anker.

kobinet-nachrichten

Heute, am 10. August 2025, begeht der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS das 30-jährige Jubiläum seiner Online-Präsenz. Der österreichische Online-Nachrichtendienst wurde 1995 mit dem Interabilist gestartet und seither kontinuierlich ausgebaut.

„Am 31. Juli haben wir www.bizeps.or.at im frischen, neugestalteten Design online gestellt – gestaltet und umgesetzt von Liechtenecker, dem UX Design & Development Studio“, heißt es u.a. in der Chronik über die Entwicklung der Online-Präsenz von BIZEPS, die zum 30jährigen Jubiläum auf deren Internetseite eingestellt wurde.

Die Redaktion der kobinet-nachrichten gratuliert ihren Kolleg*innen in Österreich, mit denen sie seit vielen Jahren eng und sehr kollegial zusammenarbeiten darf, zu diesem tollen BIZEPS-Jubiläum und vor allem zu der qualitativ hochwertigen Berichterstattung.

