Königsberger-Ludwig gratuliert Hofer zur Bestellung zum Behindertenanwalt

SPÖ-Behindertensprecherin: „Hansjörg Hofer ist namhafter Experte, der auch als stellvertretender Behindertenanwalt bereits Expertise bewiesen hat“

Hansjörg Hofer

SPÖ-Sprecherin für Menschen mit Behinderung Ulrike Königsberger-Ludwig zeigt sich sehr erfreut über die Bestellung Hansjörg Hofers zum neuen Behindertenanwalt. „Hansjörg Hofer hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass er sowohl in den Bereichen Pflegevorsorge, Behinderten-, Versorgungs- und Sozialhilfeangelegenheiten als auch als stellvertretender Behindertenanwalt immer professionell gearbeitet hat und er damit bestens geeignet für das Amt des Behindertenanwalts ist“, so Königsberger-Ludwig.

Der gebürtige Wiener gilt als anerkannter Experte im Bereich der beruflichen und gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Behinderungen, seine beruflichen Stationen reichten vom Gruppenleiter, Abteilungsleiter und stellvertretenden Sektionsleiter der Fachsektion Pflegevorsorge, Behinderten-, Versorgungs- und Sozialhilfeangelegenheiten bis hin zum zweimaligen stellvertretenden Behindertenanwalt für seinen Vorgänger Erwin Buchinger.

„Hofer ist ein anerkannter Experte, der bereits in der Vergangenheit intensiv und professionell mit den Behindertenverbänden zusammengearbeitet hat. Das wird er sicherlich auch in Zukunft tun“, so Königsberger-Ludwig. „Hofer wird ganz im Sinne der Interessen der Menschen mit Behinderung arbeiten und an einer guten und positiven Weiterentwicklung der Behindertenanwaltschaft mitwirken.“

Franz Josef Huainigg wäre sicherlich auch ein guter Kandidat gewesen, wobei „er dem parlamentarischen Alltag sicherlich fehlen würde“, so Königsberger-Ludwig. „Huainigg ist in seiner derzeitigen Funktion im Parlament von großer Bedeutung. Ich hoffe weiterhin auf gute Zusammenarbeit“, so Königsberger-Ludwig.