Königsberger-Ludwig: Lohn statt Taschengeld – Forderung nach regulären Arbeitsverhältnissen

SPÖ-Sprecherin für Menschen mit Behinderung fordert sozialrechtliche Absicherung!

SPÖ-Sprecherin für Menschen mit Behinderung, Ulrike Königsberger-Ludwig unterstützt die Forderung von NGO-VertreterInnen nach regulären Arbeitsverhältnissen für Menschen mit Behinderung:

„Lohn statt Taschengeld“, so die SPÖ-Abgeordnete am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst und weiter: „Allein das bisschen Taschengeld zu erhöhen geht an der Forderung nach regulären Arbeitsverhältnissen völlig vorbei.“ Vielmehr zeige es das Menschenbild dieser schwarz -blauen Bundesregierung.

„Die Bundesregierung unter Christian Kern hingegen hat den Weg in Richtung Autonomie und selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderung eingeschlagen. Dieser Weg wurde von Kurz und Strache verlassen, diese Bundesregierung bewegt sich wieder in Richtung Charity und Almosen“, so die SPÖ-Abgeordnete.

In diesem Zusammenhang erinnert Königsberger-Ludwig an die von Österreich unterzeichnete UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die festlegt, dass in allen Lebensbereichen die Grundprinzipien Barrierefreiheit, Selbstbestimmung und Partizipation zu beachten sind.

„Das beinhaltet vor allem auch, dass Menschen mit Behinderung das Recht auf Arbeit und somit das Recht auf ihren eigenen Lebensunterhalt haben“, so die SPÖ-Abgeordnete.

Daher braucht es eine Entlohnung mit voller sozialrechtlicher Absicherung. „Die schwarz – blaue Almosenpolitik ist rückschrittlich und widerspricht einem emanzipierten, eigenständigen Leben“, so die SPÖ-Sprecherin für Menschen mit Behinderung.

Gleichzeitig bleibt die Bundesregierung aber eine Antwort schuldig, was mit Kindern mit Behinderungen, die ihre Selbsterhaltungsfähigkeit nicht mit 18 Jahren erreichen, passiert. Bekommen diese Familien auch den Familienbonus in voller Höhe?“, so Königsberger-Ludwig abschließend.