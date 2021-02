Kommen die behindertengerechten London-Taxis auch nach Österreich?

Die behindertengerechten London-Taxis könnte es auch wieder hierzulande geben. Zumindest, wenn es nach dem Wiener Neudorfer Autohändler Grünzweig geht. Dieser möchte die Fahrzeuge auch nach Österreich bringen.

Im Jahr 2000 testete Manfred Srb ein sogenanntes London-Taxi in Wien, allerdings noch die alte Variante. Diese war mit einer Rampe und einem Befestigungssystem für Rollstühle sowie einem drehbaren Sitz für ein leichteres Einsteigen ausgestattet.

Besonders erfreulich war für Srb der Umstand, dass die London-Taxis seit einigen Jahren nur noch zum Verkehr zugelassen werden, wenn sie – auch – mit dem Rollstuhl befahrbar sind. Im Jahr 2000 gab es ein paar sogenannter London-Taxis in Wien.

Leider verschwanden sie aufgrund hoher Kosten aus Wien. Das könnte sich jetzt vielleicht ändern.

Wie auf vienna.at oder auch auf motor.at berichtet, ist die Grünzweig Automobil GmbH aus Wiener Neudorf mit der Herstellerfirma London Electric Vehicle Company (LEVC) in Verkaufsverhandlungen getreten.

Der erste LEVC TX steht bereits im Hof des Händlers. Allerdings müssen noch ein paar Formalitäten erledigt werden. Der Verkaufsstart soll in den nächsten Wochen erfolgen.

Martin Rada, Managing Director LEVC Europe, sagt gegenüber motor.at:

Die Nachfrage nach emissionsfreien Fahrzeugen wächst in Österreich, insbesondere in der Hauptstadt, rasant und ich freue mich darauf, mit Grünzweig zusammenzuarbeiten, um unsere Marke und Produkte in diesem fortschrittlichen Markt zu etablieren.