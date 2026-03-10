Korosec: „Klare Sprache im ORF ab September“

Seniorenbundpräsidentin und Publikumsrat Heinz Becker erfreut über bessere Verständlichkeit zugunsten Älterer

ÖVP

„Die öffentliche Sitzung des ORF-Publikumsrates am 5. März 2026 hat einen Erfolg für eine Initiative von Heinz K. Becker, Vertreter der älteren Menschen im Publikumsrat, und mir gebracht“, sagt Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec. „Wie die ORF-Generaldirektion bestätigt hat, wird ab September 2026 eine zusätzliche Tonspur ,Klare Sprache‘ eingeführt.“

Diese neue Funktion soll vor allem bei TV-Filmen und Fernsehspielen die Verständlichkeit von Dialogen verbessern, die von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern – etwa bei Produktionen wie Tatort – häufig kritisiert wird. Die Tonspur filtert störende Hintergrundgeräusche, Musik und andere akustische Elemente, damit gesprochene Texte deutlicher hörbar sind. Sie soll mit handelsüblichen Fernsehgeräten nutzbar sein.

Der Bedarf ist groß: Studien zeigen Hörbeeinträchtigungen bei mehr als 25 % der über 50-Jährigen, rund 40 % der über 60-Jährigen und über 50 % der über 70-Jährigen. Verbesserte Sprachverständlichkeit im Fernsehen ist daher für viele Zuschauerinnen und Zuschauer wichtig.

„Ich freue mich sehr, dass der ORF unserer Forderung nachgekommen ist und Dialoge ab September deutlicher und klarer für Seniorinnen und Senioren verständlich sein werden“, sagt Korosec.

Becker wertet die rasche Entscheidung des ORF als wichtigen Beitrag zu einem „ORF für alle“ und dankt seinem Kollegen Martin Ladstätter für die Unterstützung im Publikumsrat. Und er regt an, einen Leitfaden von ARD und ZDF zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit in Produktion und Tontechnik zu prüfen, um Dialoge künftig generell klarer hörbar zu machen.