Roman „Zündeln an den Strukturen“ auch kostenlos online abrufbar

Der Reportage-Roman "Zündeln an den Strukturen" von Ottmar Miles-Paul und Katrin Grund beleuchtet die Arbeitsbedingungen von Menschen mit Behinderungen in Werkstätten und ist kostenlos und barrierefrei online auch bei bidok verfügbar.

Olivia Vieweg

Der Autor Ottmar Miles-Paul stellt seinen Roman „Zündeln an den Strukturen“ bei Lesungen in Wien vor. (BIZEPS hat den Roman ausführlich beschrieben.)

Folgende Lesungen sind in Wien angekündigt:

„Ich habe den Roman ‚Zündeln an den Strukturen‘ geschrieben, um die Ungerechtigkeiten in Werkstätten für behinderte Menschen aufzuzeigen und für Alternativen der Beschäftigung behinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu werben“, hielt Ottmar Miles-Paul kürzlich gegenüber BIZEPS fest.

Der Roman „Zündeln an den Strukturen“ erstreckt sich über 215 Seiten und ist in allen Buchhandlungen erhältlich.

Kostenloser und barrierefreier Zugang zum Buch

Ein kostenloser Zugang zum Buch wird ebenfalls durch bidok – Behinderung Inklusive Dokumentation – ermöglicht. Das Werk ist kostenfrei und barrierefrei in der digitalen Bibliothek bidokbib verfügbar. Diese Bibliothek, ein Projekt der Universität Innsbruck seit 1997, bietet barrierefreie Texte an, um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu fördern.

„Die Frage nach Alternativen ist besonders relevant, da viele Menschen sich eine inklusive Arbeitswelt wünschen, in der sie fair entlohnt werden und die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten in einem regulären Arbeitsumfeld einzubringen. Ottmar Miles-Pauls Roman gibt einen literarischen Einblick in diese Thematik. Er schärft damit das Bewusstsein und regt mögliche Veränderungen an. Gemeinsam mit der Fiktionsfigur Katrin Grund begibt sich der Autor auf die Suche nach alternativen Lösungen für Werkstätten, die eine echte Integration und Inklusion für alle Menschen ermöglicht“, hält bidok jüngst in einer Aussendung fest.

Der Roman „Zündeln an den Strukturen“ ist 2023 im Selbstverlag in Kassel erschienen und seit 2024 in der digitalen Bibliothek bidok verfügbar.

Das Buch und kann unter der folgenden URL auch kostenlos abgerufen werden: https://bidok.library.uibk.ac.at/obvbidoa/content/titleinfo/9593417. (Buch als PDF)