Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien: 25 Jahre Gehörlosenambulanz: Eine Erfolgsgeschichte

Mit einer großen Feier im Raiffeisen Forum Wien beging die Gehörlosenambulanz des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien ihr 25-jähriges Bestehen. Über 200 Gäste, darunter hochrangige Vertreter aus Politik, Medizin und Gesellschaft, nahmen an den Feierlichkeiten teil.

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien / L. Schedl

Die Gehörlosenambulanz der Barmherzigen Brüder Wien bietet seit 25 Jahren barrierefreien Zugang zu Gesundheits- und Versorgungsleistungen in der Österreichischen Gebärdensprache an. Um ein Zeichen der Solidarität mit den gehörlosen Menschen zu setzen, erstrahlte am 4. Oktober das Eingangsportal des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in türkis, der Farbe der Gehörlosen.

Die Gehörlosenambulanz betreut täglich etwa 30 Patient*innen und begleitet rund 120 stationäre Aufnahmen pro Jahr. Monatlich finden in etwa sechs neue Patient*innen den Weg in die Ambulanz. „Besonders in Wien, wo über 1.000 Gehörlose leben, ist die Nachfrage nach spezialisierten Angeboten groß. Die Entwicklung der letzten 25 Jahre zeigt, wie wichtig dieses Angebot ist“, so Oberarzt Dr. Thomas Ströbele, der seit der Gründung der Ambulanz dabei ist und diese seit einigen Jahren leitet.

„Unsere Ambulanz ist heute ein Ort der umfassenden Betreuung, der die besonderen Bedürfnisse unserer Patient*innen in den Mittelpunkt stellt“, erklärt OA Dr. Ströbele abschließend.

Umfassende medizinische Versorgung in Gebärdensprache seit 1999

Die Gehörlosenambulanz wurde 1999 auf Initiative von Humbert Spitzer, dem damaligen Obmann des Gehörlosenvereins (WITAF) und unter maßgeblicher Mitwirkung des damaligen Priors des Konvents der Barmherzigen Brüder Wien, Frater Paulus Kohler OH, heutiger Rechtsträgervertreter der Barmherzigen Brüder Lebenswelten Steiermark, gegründet.

Seit ihrer Gründung ist die Gehörlosenambulanz im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, in unmittelbarer Nähe zum Gehörlosenverein, situiert. Im Laufe der Zeit hat sich die Ambulanz kontinuierlich weiterentwickelt und ihre Öffnungszeiten sukzessive erweitert sowie den entsprechenden Bedürfnissen angepasst.

Die Gehörlosenambulanz bietet eine breite Palette an medizinischen Leistungen an. Dazu gehören Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, Blutzuckermessungen und die Behandlung akuter Erkrankungen. In der Ambulanz gibt es auch spezielle Angebote wie u.a. eine Beckenbodengymnastikgruppe.

Alle Teammitglieder, darunter der leitende Oberarzt Dr. Thomas Ströbele, ein Sozialarbeiter, zwei diplomierte Pflegepersonen und zwei Assistentinnen, eine davon ist ausgebildete Kommunikationsassistentin, sind gebärdensprachkompetent. Auch psychologische Beratung und Sozialberatung werden erbracht. Die Gehörlosenambulanz ist die einzige dieser Art in Wien.

„Die Versorgung von Randgruppen ist für die Barmherzigen Brüder und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien von zentraler Bedeutung und wird uns immer ein großes Anliegen sein. Unser Dank gilt der Stadt Wien für die jahrelange Kooperation und Finanzierung“, führt der Gesamtleiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien, „Die Versorgung von Randgruppen ist für die Barmherzigen Brüder und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien von zentraler Bedeutung und wird uns immer ein großes Anliegen sein. Unser Dank gilt der Stadt Wien für die jahrelange Kooperation und Finanzierung“, abschließend aus.

Krankenhaus setzt Zeichen für Gehörlose: Beleuchtung in türkis

In einem besonderen Zeichen der Solidarität und des Bewusstseins für die Gehörlosengemeinschaft wurde das Eingangsportal des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder am Abend des 4. Oktobers in türkis beleuchtet – der offiziellen Farbe der Gehörlosen. Ziel der Aktion war es, auf die Anliegen von gehörlosen Menschen aufmerksam zu machen und ein Signal für Inklusion und Barrierefreiheit zu setzen.

Barmherzige Brüder – Gehörlosenambulanzen österreichweit

Die Barmherzigen Brüder betreiben in Österreich Gehörlosenambulanzen in Linz, Wien, Graz, Eisenstadt und Klagenfurt (Elisabethinen Krankenhaus).