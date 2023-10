Kritik an Schulassistenz im Burgenland: Landesrat Schneemann äußert sich

Per E-Mail teilen

Eltern haben Mängel in der Schulassistenz im Burgenland bemängelt, auf die der Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) in einem ORF-Interview in „Burgenland heute“ reagierte.

BilderBox.com

Trotz einer Neustrukturierung der Schulassistenz durch das Land aufgrund von Problemen bei der Abwicklung über private Vereine gibt es Kritik. Drei Wochen nach Schulbeginn beklagen Eltern fehlendes Personal in einigen Schulen, gekürzte mündlich zugesagte Stunden und eine unzureichende Betreuung ihrer Kinder.

Der burgenländische Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) verteidigte im ORF-Interview das derzeitige System und wies darauf hin, dass die Anzahl der Betreuungsstunden von etwa 6.000 auf 6.700 Stunden erhöht und das Budget von 6,5 Millionen Euro auf rund neun Millionen Euro aufgestockt wurde.

Er betonte, dass Expert:innen und nicht die Politik über das Stundenkontingent entscheiden. Er räumte jedoch ein, dass es in einigen Fällen zu Anpassungen gekommen sei und versprach, diese Fälle genauer zu prüfen und gegebenenfalls nachzubessern.

Eltern kritisierten, dass es keine schriftlichen Zusagen über die Stundenanzahl gäbe. Schneemann argumentierte, dass der reibungslose Schulbetrieb im Vordergrund stehe, zeigte sich aber gesprächsbereit über die Angelegenheit zu diskutieren.

In Bezug auf die Schulassistenz forderte Landesrat Schneemann außerdem mehr finanzielle Unterstützung vom Bund. Er betonte die Notwendigkeit, den Bund im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen stärker in die Pflicht zu nehmen.

Landesrat Schneemann sprach auch über das Chancengleichheitsgesetz und die Forderung des ÖZIV, die Schulassistenz darin zu verankern. Er stellte fest, dass das Land beim Chancengleichheitsgesetz schon weit vorangeschritten sei und andere Gesetze, wie das Mindestsicherungsgesetz und das Sozialhilfegesetz, ebenfalls geändert werden müssten.