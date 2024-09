Kritik an Werkstätten: Lesung von „Zündeln an den Strukturen“ im Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen

Per E-Mail teilen

Autor Ottmar Miles-Paul und seine Leseassistentin Susanne Göbel führten die Zuhörer:innen durch eine spannende Kriminalgeschichte, die gesellschaftliche Ungerechtigkeiten in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen thematisiert.

BIZEPS

Am 16. September 2024 fand im Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen eine Lesung aus dem Reportage-Roman „Zündeln an den Strukturen“ statt.

In „Zündeln an den Strukturen“ greift Ottmar Miles-Paul die oft problematischen Bedingungen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen auf. Der Autor, unterstützt von Susanne Göbel als Leseassistentin, präsentierte den anwesenden Zuhörer:innen die Thematik seines Buches.

Das Buch „Zündeln an den Strukturen“ steht somit nicht nur für spannende Unterhaltung, sondern regt auch zum Nachdenken über inklusive Arbeitsmodelle und die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an.

In Form einer Kriminalgeschichte wird die Werkstattthematik anschaulich und packend aufgearbeitet. (BIZEPS veröffentlichte eine ausführliche Buchbeschreibung.)

„Ich habe den Roman geschrieben, um die Ungerechtigkeiten in Werkstätten für behinderte Menschen aufzuzeigen und für Alternativen der Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu werben“, erklärte der Autor.

Die Lesung war eine gemeinsame Veranstaltung von BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben und dem Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen.

Sandra Frauenberger, Geschäftsführerin des Dachverbands Wiener Sozialeinrichtungen, begrüßte die Initiative:

Es freut uns, dass wir Ottmar Miles-Paul bei uns begrüßen durften. Sein spannendes Buch und der anschließende Austausch haben erneut gezeigt, wie wichtig es ist, über inklusive Arbeit nachzudenken und sinnstiftende Tätigkeiten für Menschen mit Behinderungen zu fördern.

Auch Martin Ladstätter, Obmann von BIZEPS, zeigte sich begeistert:

Dieser Roman verdeutlicht die Herausforderungen und Barrieren, denen Menschen mit Behinderungen in Werkstätten ausgesetzt sind. Ottmar Miles-Paul gelingt es, komplexe Themen verständlich darzustellen und wichtige gesellschaftliche Diskussionen anzustoßen.

Nach der Lesung hatten die Teilnehmer:innen die Gelegenheit, ausführlich über die Inhalte des Romans zu diskutieren. Bei Brötchen und Saft ließ man den Abend anschließend in entspannter Atmosphäre ausklingen.

Online-Lesung angekündigt

Aufgrund der aktuellen Wetterlage war es einigen angemeldeten Gästen leider nicht möglich, an der Lesung teilzunehmen. Ottmar Miles-Paul kündigte daher an, im November 2024 eine Online-Lesung zu veranstalten, um auch weiteren Interessierten den Zugang zu seinem Buch zu ermöglichen. BIZEPS wird rechtzeitig über die genauen Details informieren.

Buch auch kostenlos online verfügbar

Der Roman „Zündeln an den Strukturen“ ist 2023 im Selbstverlag in Kassel erschienen (ISBN: 9783757579388) und seit 2024 in der digitalen Bibliothek bidok verfügbar.

Das Buch kann unter der folgenden URL kostenlos abgerufen werden: https://bidok.library.uibk.ac.at/obvbidoa/content/titleinfo/9593417. (Buch als PDF)