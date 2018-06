Kürzungen bei der Mindestsicherung verschlimmert Situation von Menschen mit Behinderungen

Die Diskussion um die Zukunft der Bedarfsorientierten Mindestsicherung wird intensiver. Immer mehr Aspekte kommen auf den Tisch.

Wenn die Bundesregierung die Kürzungen bei der Bedarfsorientierten Mindestsicherung anspricht, fokussierst sie meist auf Streichungen bei Nicht-ÖsterreicherInnen. Man hofft auf diese Weise einen größeren Teil der Bevölkerung für die Einschnitte im Sozialsystem zu gewinnen.

Die Armutskonferenz hat nun im Sinne einer breiten Betrachtung von Fakten Informationen über die Bedeutung der Mindestsicherung online gestellt, über die u.a. die Tageszeitung DerStandard berichtet: Mehr als die Hälfte der Mindestsicherungsbezieher ist chronisch krank“

Wer Mindestsicherung bezieht, ist überdurchschnittlich oft chronisch krank oder behindert. Das geht aus Zahlen einer EU-Sozialstudie hervor, für die rund 13.000 ÖsterreicherInnen befragt wurden. Die Regierung bezweifelt die Ergebnisse dieser EU-Sozialstudie.

Im Standard ist dazu zu lesen: „Die Armutskonferenz befürchtet, dass behinderte Mindestsicherungsbezieher durch die Reformpläne der Regierung weiter unter Druck kommen könnten.“

Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie, hält gegenüber BIZEPS fest:

Ziel muss es doch sein Existenz und Chancen zu sichern, nicht Leute weiter in den Abgrund zu treiben. Die Chancen für 80.000 Kinder weiter zu verschlechtern, Familien in desolate Wohnungen zu treiben und Menschen mit Behinderungen weiter zu belasten, all das sind nicht die Werte, die uns stark gemacht haben. In den meisten Bundesländern kommt der Mindestsicherung auch die Rolle zu, ein finanzielles Existenzminimum für Menschen mit so genannter erheblicher Behinderung, wenn sie in Privathaushalten leben, sicherzustellen. Auf deren besondere Bedürfnisse hat die Mindestsicherung schon derzeit keine Antwort, mit den Kürzungen wird das noch schlimmer.