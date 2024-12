Kundgebung am 6. Dezember 2024 beim Wiener Rathaus

Menschen mit Behinderungen fordern Beteiligung Wiens am Pilotprojekt zur Ausweitung und Harmonisierung Persönlicher Assistenz

Österreichischer Behindertenrat

Am 6. Dezember 2024 fordern Menschen mit Behinderungen um 14:00 Uhr beim Wiener Rathaus die Beteiligung Wiens am Pilotprojekt zur Ausweitung und Harmonisierung Persönlicher Assistenz ein.

Obwohl umfassende Persönliche Assistenz für viele Menschen mit Behinderungen unabdingbar ist, lehnte die Wiener Landesregierung überraschend und in letzter Minute die Beteiligung am Pilotprojekt zur Ausweitung und Harmonisierung Persönlicher Assistenz ab. Ein Beitritt würde den Kreis von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, die Persönliche Assistenz in Anspruch nehmen können, erweitern und prekäre Arbeitsverhältnisse beenden. Der Bund hätte dafür der Stadt Wien 52 Mio Euro an Fördermitteln bereitgestellt.

„So nahe waren wir noch nie dran, eine österreichweit harmonisierte Regelung der Persönlichen Assistenz, nämlich in allen Lebensbereichen und unabhängig von der Art der Behinderung, umzusetzen“, erklärt Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats.

„Um auch allen Wiener*innen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes und chancengleiches Leben zu ermöglichen, muss sich Wien am Pilotprojekt zur Ausweitung und Harmonisierung der Persönlichen Assistenz beteiligen und auch über das Jahr 2026 hinaus um eine langfristige Regelfinanzierung bemühen“, so Widl.

„Die Weigerung Wiens, sich an der bundeseinheitlichen Persönlichen Assistenz zu beteiligen, verhindert notwendige Fortschritte. Menschen mit Behinderungen bleiben dadurch weiterhin in veralteten Strukturen gefangen“, kritisiert Roswitha Schachinger, Vizepräsidentin des Österreichischen Behindertenrats, die Ablehnung der Wiener Landesregierung.

„52 Mio Euro hätten die Persönliche Assistenz in Wien revolutionieren können – doch die Wiener Politik wählt lieber Stillstand und Ignoranz“, so Schachinger, die zur Teilnahme an der Kundgebung des Österreichischen Behindertenrats vor dem Wiener Rathaus aufruft.

Kundgebung: Menschen mit Behinderungen fordern Persönliche Assistenz

Datum: 06.12.2024, 14:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Ecke Lichtenfelsgasse/Friedrich-Schmidt-Platz