Kundgebung fordert gesetzliche Regelung der Taubblindenassistenz

Kundgebung in Wien am 26. September 2025: Für die Rechte taubblinder Menschen
Vor dem Parlament in Wien wurde am Tag der Sprachen auf gesetzliche Lücken bei der Unterstützung taubblinder Menschen hingewiesen.
Am 26. September 2025 veranstaltete die ÖHTB-Beratungsstelle für taubblinde und hörsehbeeinträchtigte Menschen gemeinsam mit Betroffenen, Angehörigen und neu ausgebildeten Taubblindenassistent:innen eine Kundgebung vor dem Österreichischen Parlament.
Ziel war es, auf fehlende gesetzliche Rahmenbedingungen für Taubblindenassistenz (TBA) aufmerksam zu machen.
Es besteht derzeit keine bundesweite gesetzliche Anerkennung von Taubblindenassistenz als Berufsbild. Auch eine einheitliche Finanzierung ist nicht vorhanden.
Der Zugang zu Taubblindenassistenz hängt von Wohnort, Pflegestufe und vorhandenen privaten Netzwerken ab. Bestehende Angebote sind regional unterschiedlich und nicht systematisch verfügbar.
