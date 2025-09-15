Kundgebung in Wien am 26. September 2025: Für die Rechte taubblinder Menschen

Am 26. September 2025 um 15 Uhr veranstaltet die ÖHTB-Beratungsstelle für taubblinde und hörsehbeeinträchtigte Menschen eine öffentliche Kundgebung vor dem Parlament. Ziel der Veranstaltung ist es, auf bestehende Lücken in der Versorgung und Unterstützung taubblinder Menschen aufmerksam zu machen.

Christine Andorfer

Ein zentrales Anliegen ist die bundesweit einheitliche Anerkennung und Finanzierung der Taubblindenassistenz (TBA). „Sie ermöglicht Kommunikation, Mobilität, Information und Teilhabe – ein Menschenrecht, das bisher nicht ausreichend garantiert wird“, betont Barbara Latzelsberger, Leiterin der ÖHTB-Beratungsstelle.

Taubblindenassistent:innen unterstützen bei Kommunikation, Orientierung und Mobilität und sind in unterschiedlichen Kommunikationsformen geschult – etwa Lormen, taktile Gebärden oder haptische Zeichen.

Die Ursachen für Taubblindheit sind vielfältig: Sie kann angeboren sein, im Laufe des Lebens entstehen oder altersbedingt auftreten. Besonders ältere Menschen sind zunehmend betroffen. Trotz des steigenden Bedarfs fehlt in Österreich eine rechtliche Grundlage, die den Zugang zu Taubblindenassistenz sicherstellt.

Die ÖHTB-Beratungsstelle fordert:

eine gesetzliche Regelung der Persönlichen Assistenz unter Einbeziehung der TBA

eine österreichweit einheitliche und gesicherte Finanzierung

Die Kundgebung soll auf diese Anliegen aufmerksam machen und die politische Diskussion über notwendige Verbesserungen anstoßen.