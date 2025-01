Land prüft Folgemodelle für Persönliche Assistenz

Landesrätin Rüscher: Servicestelle Persönliche Assistenz Vorarlberg zieht sich per Ende 2025 zurück, Unterstützung für Menschen mit Behinderung wird gesichert

Die Servicestelle Persönliche Assistenz Vorarlberg hat mitgeteilt, dass sie sich mit Ende 2025 von der Leistungserbringung zurückziehen werde.

Von Seiten des Landes Vorarlberg wird auf diese Entwicklung umgehend reagiert, betont Landesrätin Martina Rüscher:

Es ist uns wichtig, dass Menschen mit Behinderung weiterhin die nötige Unterstützung bekommen können, um ihre Selbständigkeit zu wahren. Das Land prüft, in welcher Struktur das Angebot der persönlichen Assistenz ab 2026 weiter abgewickelt werden kann.

Die Servicestelle Persönliche Assistenz Vorarlberg ist eine wesentliche Säule, um Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben zu ermöglichen.

Die Teilnahme am Pilotprojekt zur Ausweitung und Harmonisierung der Persönlichen Assistenz war ein großer Erfolg für unser Land. Mit der Einführung und schrittweisen Ausweitung der Persönlichen Assistenz wurden wesentliche Schritte in Richtung Inklusion gesetzt, so Landesrätin Rüscher:

Ich bedauere den Rückzug der Servicestelle Persönliche Assistenz Vorarlberg, verstehe aber, dass die hohe Arbeitslast im Rahmen des Pilotprojekts zu viel wurde. Ich danke allen MitarbeiterInnen für die intensive Arbeit in den vergangenen Jahren und ihre fachliche Expertise bei der Konzeptionierung der Persönlichen Assistenz.

Das Ziel ist nun ein künftiges Angebot in gleicher bzw. verleichbarer Qualität aufzugleisen, damit Menschen mit Behinderung weiterhin Hilfe bekommen, wo es nötig ist, dabei aber ein aktiveres, selbstbestimmtes Leben führen und gesellschaftlich eingebunden bleiben können.