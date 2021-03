Lasst uns Ostern zarter machen: Zu Ostern setzt Milka auf Inklusion, aber was ist dran?

Mit neuer Osterkampagne setzt Milka erneut auf eine inklusive Botschaft. Doch es gibt auch eine andere Seite, wie ein bedenklicher Casting-Aufruf von 2019 zeigt. Hat Milka dazugelernt? Ein Kommentar.

Schon 2019 setzte die bekannte Schokoladenmarke in ihrer Werbung auf eine inklusive Botschaft. Wie auf BIZEPS berichtet, tritt im Weihnachtswerbespot von 2019 ein Mann mit Hörbehinderung auf und ein Kinderchor gebärdet die Strophe eines bekannten Popsongs.

Im Osterwerbespot 2021 mit der Botschaft „Lasst uns Ostern zarter machen“ setzt Milka erneut auf Menschen mit Behinderung.

Ostereiersuche inklusiv

„Mit unserer diesjährigen Osterkampagne möchten wir Menschen ermutigen sich gegenseitig mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Wir erzählen daher in unserem aktuellen TV-Spot eine starke emotionale Geschichte, die uns alle daran erinnern soll, dass kleine, zarte Gesten großes Bewirken und Gefühl der Zusammengehörigkeit schaffen können“, so Robert Sas, Marketing-Director von Chocolate Deutschland auf der Internetseite von Milka.

Der neue Spot wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband entwickelt.

Er zeigt Folgendes: Man sieht zwei Kinder. Sie gehen mit einem Korb und Süßigkeiten in den Garten. Quer durch den Garten spannen sie eine weiße Schnur, die zu den Süßigkeiten führt. Sie laufen in ein anderes Haus und holen einen Jungen ab. Sie legen ihm die Hände auf die Schultern und gehen gemeinsam in den Garten.

Der Junge, der eine Sehbehinderung hat, tastet sich mit Hilfe der Schnur durch den Garten zu den Süßigkeiten. Anschließend sieht man die Kinder auf der Decke sitzen und gemeinsam ihre Süßigkeiten verzehren.

Andreas Bethke, Geschäftsführer des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands sagt, dass es bei der Entwicklung des Films wichtig war, den Inklusionsgedanken zu transportieren. Der sehbehinderte Junge im Film ist übrigens tatsächlich sehbehindert.

Inklusiv?

Die Idee einer barrierefreien Ostereiersuche hat schon was. Kinder mit und ohne Behinderung werden in gemeinsamer Interaktion gezeigt. Die Kinder ohne Behinderung haben sich eine kreative Lösung überlegt, um ihren sehbehinderten Freund in die Ostereiersuche miteinzubeziehen. Enorm positiv finde ich auch, dass der Werbespot gemeinsam mit Betroffenen entwickelt wurde und dass der Darsteller des sehbehinderten Jungen tatsächlich eine Sehbehinderung hat.

Der Werbespot an sich ist nicht schlecht, das Einzige, was einen nachdenklich stimmen kann, ist dass Milka in Werbespots zu Weihnachten und Ostern auf Menschen mit Behinderungen zurückgreift. Das ist etwas, was immer wieder bei der Darstellung von Menschen mit Behinderungen auffällt, dass diese gerade zu den Feiertagen wie Weihnachten und Ostern ins Fernsehen gebracht werden.

Milka erntet Kritik für Casting-Aufruf

2019 löste ein Casting-Aufruf einer britischen Casting-Agentur für einen Milka-Weihnachtsspot eine Flut der Empörung aus. Wie zum Beispiel vom Kurier berichtet, heißt es in diesem nämlich: „Sie (gemeint ist ein Mädchen, das für den Werbespot gesucht wird) muss schön und engelsgleich sein. Nicht größer als 1,32, süß und unschuldig. Noch ein kleines Mädchen. Bitte keine roten Haare.“

An anderer Stelle hieß es noch: „Wir suchen keine übergewichtigen Kinder“. Einige andere Zeitungen wie zum Beispiel Stern, Heute oder das schweizer Nachrichtenprotal Nau berichteten über den diskriminierenden Casting-Aufruf.

Auch in den Sozialen Medien war man schockiert. Ein Twitter-Nutzer beispielsweise kommentierte: „Haben Trump oder Epstein das geschrieben?“ Zusätzlich rief man zum Boykott von Milkaprodukten auf.

Hat Milka dazugelernt?

Später entschuldigte sich die Agentur mit einem öffentlichen Statement: „Einer unserer Casting Directors hat einen Aufruf veröffentlicht, der absolut nicht unseren Standards entspricht. Es ist inakzeptabel und wir entschuldigen uns.“

Der Milka Mutterkonzern Mondelez distanzierte sich von der Mitteilung. Man hätte diese nicht genehmigt und prüfe mit Hochdruck, wie so etwas passieren konnte. Sind Weihnachts- und Osterwerbespots mit Menschen mit Behinderungen schon ein Zeichen dafür, dass bei Milka der Inklusionsgedanke Einzug gehalten hat oder braucht es mehr?

Was ist vom aktuellen Osterwerbespot zu halten? Machen Sie sich selbst ein Bild. Auf YouTube gibt es den Werbespot mit Untertiteln und Audiodeskription.

Das Ostervideo von Milka