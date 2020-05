Leben mit Behinderung in der Krise – kann das wirklich alles sein?

Die ZIB 2 berichtet über Menschen mit Behinderung in der Corona-Krise und offenbart dabei einen sehr verengten Blick auf diese Personengruppe.

Leben mit Behinderung in der Krise – so heißt ein kurzer Beitrag in der ZIB 2 vom 29. April 2020. Wer an dieser Stelle eine kritische Bestandsaufnahme der aktuellen Problematiken im Behindertenbereich erwartet, wie sie von Behindertenorganisationen schon seit Wochen kritisch aufgezeigt werden, wird enttäuscht.

Anstatt Informationen von Expertinnen und Experten der Behindertenbewegung zu bekommen, sieht man vor allem eines, nämlich einen sehr beschränkten Blick auf diese Personengruppe.

Gelangweilte Heimbewohner anstatt kritischer Berichterstattung

Im Bericht wird ein Heim besucht, die Betreuerinnen und Betreuer des Heims tragen Kameras und filmen das Heim und ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Das vordringlichste Problem der Bewohnerinnen und Bewohner dort scheint die Langeweile zu sein. „Uns ist langweilig“, sagen die wenigen Befragten.

„Jetzt muss das schön langsam aber sicher wieder gelockert werden, weil die Leute wollen wieder arbeiten gehen, die Leute wollen wieder in die Werkstatt und für Behinderte sollen auch wieder die Werkstätten geöffnet werden“, meint ein Mann. Ein anderer zeigt Verständnis für das Kontaktverbot.

Diesbezüglich solle man nicht jammern. Das sei wichtig, damit die Leute wieder gesund werden. Nach kurzen Wortmeldungen von drei Bewohnerinnen und Bewohnern, die alle ähnlich ausfallen, kommen die Betreuerinnen und Betreuer zu Wort. Man habe Angst, sich gegenseitig anzustecken, meint eine Betreuerin. Für manche Menschen, die auf der Entwicklungsstufe von Kleinkindern wären, sei es schwierig, Abstand zu halten, sagt ein anderer Mitarbeiter.

Die einzigen Fakten, die in dem Bericht thematisiert werden, sind das Fehlen von flächendeckenden Corona-Testungen in den Heimen, die man als Behindertenorganisationen bezeichnet und dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden.

Die Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen ist mehr

Das fragwürdigste in dem Bericht ist gleich der Titel: „Leben mit Behinderung in der Krise“. Dieser Titel ist irreführend, denn man bekommt ja nur einen kleinen, oberflächlichen Blick in ein Heim, aber nicht alle Menschen mit Behinderungen leben in Heimen oder arbeiten in Werkstätten. Der Bericht erweckt aber den Eindruck als wäre das die Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen.

Wo sind jene, die mit Persönlicher Assistenz leben, wo sind die Wortmeldungen von Interessensvertretern und Behindertenorganisationen. In diesem Bericht, der eigentlich von Menschen mit Behinderungen handeln sollte, sind diese nur Beiwerk, das Bildmaterial und sozial erwünschte Antworten liefert. Eine kritische Berichterstattung zu aktuellen Problematiken von Menschen mit Behinderungen sieht ganz anders aus.