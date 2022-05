Lebenshilfe erstellt erstmals Inklusions-Leitfaden für Gemeinden

Lebenshilfe: Selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen

Lebenshilfe Österreich

Am 5. Mai ist der Protest-Tag für Inklusion und Teilhabe

von Menschen mit Behinderungen.

Die Lebenshilfe nimmt diesen Tag zum Anlass

und stellt ihren Leitfaden zu Inklusion in Gemeinden vor.

In dem Leitfaden steht: so können in einer Gemeinde alle teilhaben.

Menschen mit Behinderungen können ihren Wohn-Ort oft nicht auswählen

Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf Teilhabe in der Gemeinde.

Das steht so in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

In vielen Gemeinden können Menschen mit Behinderungen

aber noch nicht selbstbestimmt wohnen.

Selbstbestimmt Wohnen bedeutet: ich kann meinen Wohn-Ort

und die Wohn-Form selbst aussuchen.

Selbstbestimmt Wohnen heißt auch: ich darf selbst entscheiden,

möchte ich allein oder mit jemandem gemeinsam wohnen.

Dafür braucht es mehr Wahl-Möglichkeiten, Zugang zu notwendigen Unterstützungs-Leistungen oder Assistenz-Leistungen und ein barriere-freies Umfeld.

Selbstbestimmung durch Inklusion in Gemeinden

Manche Gemeinden haben bereits Aktions-Pläne zur Umsetzung

der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Die Lebenshilfe möchte weitere Gemeinden dazu ermutigen,

sich mehr für Inklusion und Teilhabe einzusetzen.

Der Leitfaden ‚Inklusion in Gemeinden‘ soll Gemeinden dabei unterstützen.

Ein gelungenes Beispiel für eine inklusive Gemeinde ist Wiener Neudorf.

Am 5. Mai gibt es dort ein Fest gelebter Vielfalt.

Aktionen in ganz Österreich

Die Selbstvertreter*innen der Lebenshilfen in Österreich überreichen

den Leitfaden ‚Inklusion in den Gemeinden‘ in den nächsten Wochen und Monaten

an viele Bürgermeister*innen.

Die Selbstvertreter*innen stehen auch als Expert*innen in eigener Sache

für Fragen zu den Themen Barriere-Freiheit und Inklusion beratend zur Seite.

Unser Bild von der Zukunft: miteinander statt nebeneinander

Menschen mit Behinderungen wohnen und leben mitten in der Gemeinschaft.

Kinder mit und ohne Behinderungen lernen gemeinsam.

Ausbildung und Beruf finden gemeinsam in inklusiven Betrieben statt.

In der Freizeit haben alle die Möglichkeit,

in Sportvereinen, Theater-Gruppen oder Musik-Gruppen

nach ihrer Wahl mitmachen zu können.

Das ist Inklusion.

Mehr zum Thema Inklusion in den Gemeinden und den Leitfaden

gibt es hier: https://lebenshilfe.at/inklusion/themen/selbstbestimmt-wohnen/