Lebenshilfe NÖ: Sonderschulen sind Strukturen von gestern

5. Woche 2026 – Usk Pioneer Chapel mit Rampe
Egal wie klein ein Gebäude ist, ein stufenloser Zugang kann fast immer ermöglicht werden. Hier zu sehen die USK Pioneer …
Jedes Kind hat das Recht auf inklusive Bildung!
Die Lebenshilfe Niederösterreich bezieht klar Stellung gegen die heute von der FPÖ Niederösterreich geforderte Stärkung der Sonderschulen sowie den Ausbau der Sonderpädagogik: Sonderschulen sind keine zeitgemäße Antwort auf die Herausforderungen im Bildungssystem – sie verfestigen Ausgrenzung statt Teilhabe.
„Die beste Bildung für alle Kinder ist die gemeinsame Bildung, nicht die Sonderschule“, betont Friederike Pospischil, Präsidentin der Lebenshilfe Niederösterreich. Zahlreiche internationale Studien sowie die UN-Behindertenrechtskonvention zeigen klar: Inklusive Bildung stärkt alle Kinder – mit und ohne Behinderungen – und fördert soziale Kompetenzen, Chancengerechtigkeit und Selbstbestimmung.
Österreich hat sich mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen umzusetzen. Der weitere Ausbau oder die politische Aufwertung von Sonderschulen widerspricht diesem Ziel fundamental.
„Sonderschulen sind kein Schutzraum, sondern oft eine Sackgasse. Kinder mit Behinderungen brauchen keine Sonderwege, sondern die notwendige Unterstützung im gemeinsamen Bildungssystem“, so Friederike Pospischil.
Die Lebenshilfe Niederösterreich weist darauf hin, dass bestehende Herausforderungen – etwa Personalmangel, fehlende Ressourcen oder unzureichende Unterstützungssysteme – kein Argument gegen Inklusion sind. Im Gegenteil: Sie zeigen, dass das Regelschulsystem dringend besser ausgestattet werden muss.
Um eine inklusive Bildungslandschaft in Österreich zu schaffen, bedarf es einer umfassenden Reform unseres Bildungssystems. Bildung darf nicht als Frage der Eignung von Kindern betrachtet werden, die sich an die jeweilige Bildungseinrichtung anpassen müssen, sondern als Aufgabe, chancengerechte Rahmenbedingungen für alle zu schaffen. Erfolgreiche Beispiele aus Ländern wie Kanada, Finnland, Portugal und Italien zeigen, dass ein inklusives Schulsystem möglich ist.
Eine Gesellschaft zeigt sich daran, wie sie mit Vielfalt umgeht. Wer heute auf Sonderschulen setzt, setzt auf Ausgrenzung von morgen. Ein inklusives Schulsystem ist die Voraussetzung, um eine inklusive Arbeitswelt zu schaffen.
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Egal wie klein ein Gebäude ist, ein stufenloser Zugang kann fast immer ermöglicht werden. Hier zu sehen die USK Pioneer …