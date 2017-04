Lernen sie Herrn Groll kennen!

Erwin Riess Lesung am 3. Mai 2017 im ORF RadioCafé.

Alexander Golser

Erwin Riess der österreichische Politikwissenschaftler, Behindertenaktivist und Autor ist am 3. Mai 2017 zu Gast in ORF RadioCafé.

In seiner Lesung führt uns Erwin Riess in die Welt seiner Romanfigur Groll ein. Ob in den Karawanken oder anders wo, der Rollstuhlfahrer Groll kämpft sich durch. In der Lesung gibt es einen exklusiven Einblick in den neusten Roman „Herr Groll und die Stromschnellen des Tiber.“

Im Publikumsgespräch verrät Erwin Riess dann, wie viel Groll in ihm selbst steckt. Durch die Veranstaltung führen Christoph Dirnbacher und Magarete Endl.

Ort: Argentinierstraße 30A, 1040 Wien

Datum: 3. Mai 2017, 18:30 – 20:00 Uhr

Einen barrierefreien Eingang finden Sie beim Shop, ein Rollstuhl-WC ist vorhanden. Eintritt ist frei.