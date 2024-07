Lesung des Romans „Zündeln an den Strukturen“ in Wien

Per E-Mail teilen

Lesung mit Ottmar Miles-Paul am 16. September 2024 ab 17 Uhr im Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen.

Olivia Vieweg

Was würde geschehen, wenn es keine Werkstätten mehr gebe? Diese Frage stellen sich Helen Weber und ihre Kollegen und entschließen sich in weitere Folge zu einem drastischen Schritt. Das ist der Ausgangspunkt des Romans „Zündeln an den Strukturen“.

Statt einer theoretischen Abhandlung zum Thema „Abschaffung des Werkstättensystems“ haben Ottmar Miles-Paul und seine Co-Autorin Kathrin Grund die Thematik in eine Kriminalgeschichte verpackt. Anhand der verschiedenen Protagonist:innen werden die verschiedenen Facetten der Werkstättenthematik behandelt.

Ottmar Miles-Paul erläutert gegenüber BIZEPS seine Motivation, diesen Roman zu schreiben so:

Ich habe den Roman Zündeln an den Strukturen geschrieben, um die Ungerechtigkeiten in Werkstätten für behinderte Menschen aufzuzeigen und für Alternativen der Beschäftigung behinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu werben. Vor allem möchte ich mit dem Roman aber zu Diskussionen über das Thema anregen.

Gemeinsame Veranstaltung

Die Lesung ist eine gemeinsame Veranstaltung von

BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben und

Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen

Datum: 16. September 2024 ab 17 Uhr

Ort: Seidengasse 9, 1070 Wien (barrierefrei)

Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Anmeldung und Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Internetseite des Dachverbands Wiener Sozialeinrichtungen.

Thema der De-Institutionalisierung

„Es freut mich, dass wir gemeinsam mit BIZEPS zu dieser Lesung einladen können. Das Thema der De-Institutionalisierung, unter anderem auch im Kontext der Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt, beschäftigt uns seit vielen Jahren“, so Sandra Frauenberger, Geschäftsführerin des Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen.

„Das Buch von Ottmar Miles-Paul ermöglicht es, das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Dabei legt es den Fokus auf die Sicht der Menschen mit Behinderungen, ihrer Wünsche und Lebensziele und ist dabei nicht nur präzise und einfühlsam, sondern auch abelismuskritisch“, ergänzt Frauenberger.

Martin Ladstätter, Obmann von BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, ist über die Lesung mit Ottmar Miles-Paul in Wien erfreut und hält fest:

Das Buch ist ein bedeutendes Buch, weil es die Herausforderungen und Barrieren für Menschen mit Behinderungen aufzeigt und gleichzeitig Wege und Ansätze für eine gerechtere Gesellschaft darstellt. Ottmar Miles-Paul gelingt es, komplexe Themen verständlich darzustellen und eine Diskussion über dringend notwendige gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen.

Buchtipp: „Zündeln an den Strukturen“