Lesung: „Zündeln an den Strukturen“ in der WAG Assistenzgenossenschaft

Lesung am Dienstag, 17. September 2024, 18:00 - 20:30 Uhr in WAG Assistenzgenossenschaft, Döblerhofstraße 9, 1030 Wien

Ein Reportage-Roman, der dem Gedankenexperiment einer inklusiven Gesellschaft und einem Leben ohne Werkstatt nachgeht.

Ottmar Miles-Paul wird sein Buch vorstellen. Anschließend gibt es Gelegenheit für Fragen und Diskussion. Für Getränke ist gesorgt.

Wir ersuchen um Anmeldung bis 12.9.2024 an office@wag.or.at

Handlung des Buches

Sie haben es tatsächlich getan und sind selbst überrascht, dass sie zu einer solchen Tat fähig waren. Bestimmt hunderte Male hatten sie mit wachsender Frustration durchgespielt, wie sie sich gegen die Ungerechtigkeiten in der Werkstatt für behinderte Menschen wehren können.

„Nun haben Helen Weber und ihre beiden Freunde das Werkstattgebäude in Brand gesetzt“ heißt es im Klappentext des Reportage-Romans.

Und weiter heißt es dort: „Wie kam es zu dieser Brandstiftung? Kommen Helen Weber und ihre Freunde mit dieser Tat davon? Und was wird nun in der Praxis aus dem theoretischen Gedankenspiel ‚Was wäre möglich, wenn es keine Werkstatt für behinderte Menschen in unserer Stadt gäbe? Katrin Grund, eine junge Volontärin der Lokalzeitung, ist aufgrund ihrer Schlaflosigkeit schnell an der Brandstelle. Bei der Brandstiftung wittert sie eine größere Story und hofft, damit endlich in der Redaktion Fuß fassen zu können. Sie beginnt über das System der Werkstätten für behinderte Menschen zu recherchieren. Dabei lernt sie die Enthinderungsgruppe kennen. Deren Mitglieder setzen sich für Inklusion und den Abbau von Barrieren ein. So entstehen Freundschaften, aber auch Verirrungen und Verwirrungen.“

Anmerkung der Redaktion:

Sollten Sie am 17. September 2024 keine Zeit finden, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Ottmar Miles-Paul sein Buch auch am 16. September im Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen vorstellen wird.