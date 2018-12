Licht für die Welt zum Afrika-Gipfel: Partnerschaft Afrika und Europa braucht Augenhöhe

Zum Afrika-Gipfel im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft erinnert Licht für die Welt daran alle zukünftigen Kooperationsmaßnahmen barrierefrei für alle Menschen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, zu planen.

Licht für die Welt

Jeder siebte Mensch in Afrika lebt mit einer oder mehreren Behinderungen. In Afrika sind Behinderungen besonders häufig, weil Armut, Krankheiten, Naturkatastrophen, Kriege und Hunger Beeinträchtigungen verursachen. Die UN-Behindertenrechtskonvention muss daher in allen Bereichen, auch in der wirtschaftlichen Entwicklung, der Maßstab sein.

„Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Afrikas ist ein Schlüssel für die Zukunft Europas und die gesamte Entwicklung der Welt. Dabei ist es im Sinne der nachhaltigen Entwicklungsziele wesentlich niemanden zurückzulassen“, so Sabine Prenn, Geschäftsführerin von Licht für die Welt.

Die Wirtschaft braucht alle Menschen. Alle Menschen brauchen Arbeit.

„Europäische Unternehmen, die in Afrika tätig werden, müssen menschenrechtlich einwandfrei agieren. Das bedeutet auch Inklusion und Barrierefreiheit in den Betrieben und Arbeitsstätten, in der Infrastruktur, bei der Digitalisierung und in allen sozialen Maßnahmen,“ so Prenn.

Sie mahnt weiter: “Diese Botschaft soll bei den hunderten Unternehmen ankommen, die zum Afrika-Gipfel eingeladen wurden. Behindertenrechte sind Menschenrechte und gelten universell, in den europäischen Ländern genauso wie in unseren afrikanischen Partnerländern.“ In vielen einkommensschwachen Ländern fehlt es aber an Investitionen in Grundlagen wie Frühforderung von Kindern mit Behinderungen, Bildungschancen und in der Folge am Zugang zum Arbeitsmarkt.

Wirtschaft und Entwicklung – Bildung für alle als Grundstein

Damit auch Kinder mit Behinderung später eine Berufsausbildung bekommen, brauchen sie zuerst gute Bildung von der frühen Kindheit an. Derzeit können 30 Millionen Kinder in Afrika nicht in die Schule gehen.

Licht für die Welt ermöglicht durch gezielte Projekte und Lobbying, dass Kinder mit Behinderungen in die Schule gehen können und individuell gefördert werden. Das reicht von Sehbehelfen, Physiotherapie, Zugang zu medizinischer Versorgung bis zu inklusiver Lehrerausbildung und barrierefreien Schulen.

Berufsausbildung darf keine Barrieren schaffen

Wenn EU-Unternehmen sich in afrikanischen Ländern engagieren und dort nachhaltige Strukturen aufbauen, die die Wirtschaft des Landes fördern, braucht es Ausbildungssysteme, die auch Menschen mit Behinderungen inkludieren, und Kooperation mit Schulen und Universitäten.

Wenn Menschen mit Behinderungen am Produktions- und Dienstleistungsprozess auf Augenhöhe teilhaben können, profitieren alle. Alle Digitalisierungen müssen den Prinzipien der Barrierefreiheit entsprechen.

Humanitäre Hilfe weiterhin notwendig

Die Klimakatastrophe mit ihren verheerenden Auswirkungen auf die ärmsten Menschen und Regionen bedarf dringender Aufmerksamkeit. Auch Kriege, Konflikte und Krankheiten verschlimmern die Situation. Dies wird sich auch beim besten Wirtschaftswachstum nicht so schnell ändern.

Österreich muss daher seinen Verpflichtungen in der Entwicklungszusammenarbeit nachkommen und die international versprochenen Mittel – 0.7% des Bruttonationaleinkommens – schleunigst bereitstellen.

„Wir appellieren an Bundeskanzler Sebastian Kurz und die Bundesregierung in allen Maßnahmen, wirtschaftlich sowie entwicklungspolitisch, Inklusion und Menschenrechte ins Zentrum zu stellen“, so Prenn abschließend.

Licht für die Welt

Licht für die Welt ist eine internationale Fachorganisation für inklusive Entwicklung. Unser Ziel ist eine inklusive Gesellschaft, die allen offen steht und niemanden zurücklässt.

Wir setzen uns für barrierefreie augenmedizinische Versorgung ein und unterstützen inklusive Bildung und Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben, damit Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können.

Licht für die Welt ist als unabhängiger, gemeinnütziger Verein organisiert und unterhält Länderbüros in Äthiopien, Burkina Faso, Mosambik und Südsudan. Mit unseren Programmen stärken wir die Rechte von Menschen mit Behinderungen, ermöglichen ihnen ein selbstbestimmtes Leben und helfen ihnen aus der Armutsfalle.