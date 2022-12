LICHT INS DUNKEL am Heiligen Abend im ORF

Auch die LICHT INS DUNKEL-Weihnachtssendung steht im Zeichen des 50. Jubiläums Österreichs größter Spendeninitiative. Der Heilige Abend für LICHT INS DUNKEL umfassend barrierefrei.

BIZEPS

Die TV-Sendung, die zum 45. Mal am 24. Dezember stattfindet, begleitet bereits traditionell die Menschen in Österreich durch den Heiligen Abend.

Am großen LICHT INS DUNKEL-Tag am 24. Dezember in ORF 2 werden alle nationalen Live-Einstiege im Studio (9.05–11.00 Uhr, 12.00–14.00 Uhr, 16.00–18.00 Uhr) für die gehörlosen und hörbehinderten Zuseher/innen sowie für das blinde und sehbehinderte Publikum in Österreichischer Gebärdensprache, mit Untertitelung und Audiokommentar angeboten.

Die Evangelische Christvesper (19.00 Uhr) wird mit Live-Untertitel und Audiokommentar gesendet. Die Übertragung der Christmette aus Rom mit Papst Franziskus (23.00 Uhr) wird live von Johannes Karner und Theologin Michaela Starosciak audiokommentiert.

Die Ausgaben der Sendung „FeierAbend“ am 24., 25. und 26. Dezember werden untertitelt und bereits traditionell in Österreichische Gebärdensprache gedolmetscht. Für den Weihnachtssegen „urbi et orbi“ am 25. Dezember stehen Live-Untertitel zur Verfügung.

Die Live-Untertitel für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek zur Verfügung. Für blinde und sehbehinderte Menschen werden die Sendungen von Sebastian Aster, Johannes Kloiber-Karner und Wolfgang Slavik live audiokommentiert. Der Blindenkommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar.

Weiters werden die nationalen Live-Einstiege mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von den ÖGS-Dolmetscher/innen Barbara Gerstbach, Delil Yilmaz und Lidija Sammer übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV), auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand.

Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Das Jubiläum der Spendenaktion wird auf der ORF-TVthek außerdem mit einem eigens gestalteten Videoarchiv „50 Jahre LICHT INS DUNKEL“ gefeiert, das seit 27. November 2022 online ist.