LICHT INS DUNKEL erhält eine neue Präsidentin

Langjähriger Präsident wird bei der Generalversammlung ehrenvoll verabschiedet!

Bei der jährlich stattfindenden Generalversammlung von LICHT INS DUNKEL wurde Frau Mag.a Ines Stilling zur neuen Präsidentin des Vereins gewählt. Frau Mag.a Stilling verfügt über vielfältige Erfahrungen und übte unterschiedliche Managementpositionen in den Bereichen Soziales, Familie und Jugend sowie Frauenangelegenheiten aus.

Die Juristin und ausgewiesene Fachfrau ist derzeit Bereichsleiterin für Soziales in der Arbeiterkammer Wien und der Bundesarbeiterkammer. Frau Mag.a Stilling war unter anderem von 2020 – 2022 Generalsekretärin im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und war 2019 im Kabinett Bierlein Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend.

Gerade wenn es um die Unterstützung von sozioökonomisch benachteiligten Familien und deren Kindern sowie um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen geht, wird Frau Mag.a Stilling mit ihrem Wissen für LICHT INS DUNKEL eine große Bereicherung darstellen. Wir heißen Frau Mag.a Stilling sehr herzlich als neue Präsidentin willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit! In einem ersten Statement ihre neue Aufgabe betreffend, meint Frau Mag.a Stilling:

Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe! In meiner beruflichen Tätigkeit setze ich mich seit Jahren für rechtlichen und sozialen Fortschritt in der Gesellschaft und gleiche Chancen für alle Menschen ein. Gerade die Bekämpfung von Armut und die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen sind mir wichtige Anliegen; genauso wie der barrierefreie Zugang zu allen gesellschaftlichen Aktivitäten.

Gemeinsam mit dem gesamten Team werde ich mithelfen, dass in unserem Sozialstaat benachteiligten Menschen und solchen, die behindert werden, noch besser zu ihrem Recht verholfen wird. Sie können sich auch in Zukunft in Notfällen immer auf die Solidarität der Menschen in Österreich und die Unterstützung von LICHT INS DUNKEL verlassen.

Ich danke Kurt Nekula und dem gesamten Team für die bisherige Arbeit und freue mich, den Weg zur Gleichstellung und Inklusion mit LICHT INS DUNKEL gemeinsam weiterzugehen!