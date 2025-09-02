LICHT INS DUNKEL schreibt Herbert Pichler-Inklusions-Medienpreis aus

Die Einreichkategorien umfassen Fernsehen, Radio, Printmedien sowie digitale Medien/Podcasts.

ORF / Roman Zach-Kiesling

Zum fünften Mal schreibt LICHT INS DUNKEL den Herbert Pichler-Inklusions-Medienpreis aus, um exzellente Berichterstattung mit Fokus auf Inklusion auszuzeichnen und damit die großen Leistungen von Herbert Pichler, dem im April 2021 viel zu früh aus dem Leben gerissenen Präsidenten des Österreichischen Behindertenrates, zu würdigen.

Die Beiträge müssen zwischen 1. August 2024 und 31. Juli 2025 veröffentlicht worden sein und sich mit wesentlichen Aspekten der Inklusion bzw. der UN-Behindertenrechtskonvention befassen.

Die schriftliche Einreichung kann bis 31. Oktober 2025 durch Organisationen, Vereine, Medienunternehmen, Journalist*innen bzw. durch Jurymitglieder an medienpreis@lichtinsdunkel.org erfolgen. Weiterführende Informationen, die Beschreibung der Einreichkriterien und das barrierefreie Einreichformular findet man auf https://lichtinsdunkel.org/der-verein/inklusions-medienpreis/

Die Vergabe des Medienpreises erfolgt durch eine Jury:

Mag. Dr. Gabriele Falböck (Publizistik- und Kommunikationswissenschaft / Medien und digitale Technologien / UNI Wien, FH St. Pölten)

(Publizistik- und Kommunikationswissenschaft / Medien und digitale Technologien / UNI Wien, FH St. Pölten) Ao. Univ. Prof. i.R. Dr. Fritz Hausjell (Publizistik- und Kommunikationswissenschaft / UNI Wien)

(Publizistik- und Kommunikationswissenschaft / UNI Wien) Mag. Barbara Krenn (Hauptabteilungsleiterin Religion und Ethik multimedial / ORF)

(Hauptabteilungsleiterin Religion und Ethik multimedial / ORF) Martin Ladstätter , M.A. (Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrats)

, M.A. (Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrats) Ivana Veznikova M.Sc. (Moderatorin der Sendereihe „Perspektivenwechsel“ / Okto TV)

M.Sc. (Moderatorin der Sendereihe „Perspektivenwechsel“ / Okto TV) Univ. Prof. Dr. Germain Weber (Vorstand LICHT INS DUNKEL, Fakultät für Psychologie / UNI Wien)

Der Herbert Pichler-Inklusions-Medienpreis wird im Frühjahr 2026 an die Preisträger*innen verliehen. Diese werden pro Kategorie mit einer Urkunde und einem Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro ausgezeichnet. Das Preisgeld wird von Sponsoren getragen.