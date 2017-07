Lieber Herr Dorfer: Gute Satire gelingt nicht immer

Klaus Candussi: Bei genauerem Hinsehen - oder ein bisschen weniger intellektueller Überheblichkeit - könnte man erkennen, dass es bei dieser Form der Nachrichten genau darum geht, die oben genannten Gruppen eben nicht der oft nicht bloß sprachlich vereinfachten Information von bestimmten Boulevard-Medien zu überlassen.

Am 17. Juli 2017 versuchte sich Alfred Dorfer als Kolumnist in der deutschen ZEIT. Unter dem Titel „Leicht verständlich“ beleuchtete er das neue Leicht Lesen Service des ORF-Teletext wie folgt:

In alter, schmutzig-unkorrekter Sprache könnte man auch von einer Dienstleistung für intellektuell Behinderte sprechen. Das ist positiv, also gut. Denn das hilft. Sehr. Ja, tut es. Aber total, also völlig. Weil Sprache ist schwierig. Immer. Besonders diese Haupt-Wörter. Oder diese Beistriche, die immer die Sätze so lästig unterbrechen tun. …