Life Ball 2019 – Details zur Barrierefreiheit

Am Samstag, den 8. Juni 2019 findet der 26. Life Ball im Wiener Rathaus statt. Der Life Ball - Europas größter Aids-Charity-Event - findet seit 1993 jährlich im Wiener Rathaus statt.

Der Life Ball 2019 steht unter dem Motto: “United in Diversity. Walking on the yellow brick road towards an end to AIDS.”

Der 26. Life Ball begibt sich auf eine Reise über den Regenbogen und landet mit einer umherziehenden Zirkustruppe in einer fantastischen Welt der Farben. Auf dem Weg finden sich mehr und mehr skurrile Figuren zusammen, alle auf ihre Art „Freaks“, jeweils auf der Suche nach einem Zuhause, nach Herz, Verstand und Mut.

Der gemeinsame Weg zeigt sich dabei als das Ziel und in Wahrheit als nie endend, denn die Eigenschaften findet jeder in sich selbst und können nur gemeinsam zur Entfaltung gelangen.

Anlässlich 50 Jahre Stonewall findet der Life Ball 2019 zur Halbzeit der EuroPride statt.

„Das Organisationsteam hat es sich vordringlich zur Aufgabe gemacht, möglichst große finanzielle Summen zu lukrieren, die jeweils zur Hälfte nationalen Hilfsprojekten und – über Kooperationen mit internationalen Organisationen wie der American Foundation for Aids Research (amfAR) – Menschen in den am stärksten betroffenen Gebieten der Welt zugute kommen.“ – so lautet die Selbstbeschreibung dieser medienwirksamen und bunten Veranstaltung.

Barrierefreiheit

Dolmetschung in Österreichische Gebärdensprache

Rollstuhlstellplätze: 20 Rollstuhlstellplätze für RollstuhlfahrerInnen mit und ohne Life Ball Karte (ZuschauerInnen) – Zufahrt für RollstuhlfahrerInnen über die Eingänge Lichtenfelsgasse oder Feldererstraße.

Daher bitte nur über diese jeweilige Zufahrt anrollen. Es gibt nur diese Wege, um zu den Rollstuhlstellplätzen zu kommen.

Die Flächen für die Rollstuhlstellplätze sind in Reihen angeordnet. Die jeweilige Begleitung hat ihren Stehplatz hinter der letzten Reihe der Rollstuhlstellplätze. Wer also ihre/seine Begleitung neben sich haben will, muss sich einen Stellplatz in der letzten Reihe nehmen, nur so gibt es für die anderen keine Sichtbehinderung.

Ich werde den Begriff „Rollstuhlstellplatz“ im weiteren Text verwenden. Ein „Rollstuhlstellplatz“ ist also ein Platz für einen/eine RollstuhlfahrerIn und ihre/seine Begleitperson, also 1 Begleitperson pro RollstuhlfahrerIn. Personen, die über eine Ballkarte verfügen, haben Anspruch auf einen Rollstuhlstellplatz, alle anderen Rollstuhlstellplätze können von RollstuhlfahrerInnen ohne Ballkarte genutzt werden, soweit sie noch frei sind. Es ist ratsam, rechtzeitig zu kommen!

Es gibt insgesamt 20 Rollstuhlstellplätze! Reservierungen sind nicht möglich! Also wer zuerst kommt und keine Ballkarte hat, hat die besseren Möglichkeiten, auf einem der beiden Podeste einen Platz zu bekommen.

Bitte unbedingt schon ab 19.30 Uhr da sein!

Wir freuen uns, wenn ihr wieder recht zahlreich kommt, weil die Rollstuhlpodeste mit uns 20 RollstuhlfahrerInnen gut „befüllt“ sein und nicht ungenutzt dastehen sollen.

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!! Mehr als 1 Begleitperson pro Rollstuhlstellplatz können wir am Podest keinen Platz anbieten, sondern müssen sie (leider) wegschicken! Die Rollstuhlpodeste können nur von Menschen mit Behinderungen im Rollstuhl und einer Begleitperson genutzt werden.

Um missbräuchliche Nutzung von Rollstuhlstellplätzen möglichst ausschließen zu können, bitte UNBEDINGT den PERSÖNLICHEN BEHINDERTENPASS, welcher unter „Art der Behinderung“ den Vermerk „Der Inhaber/die Inhaberin des Passes ist überwiegend auf den Gebrauch eines Rollstuhles angewiesen“ und dies durch die zuständige Behörde besiegelt hat, mitzubringen. Unser Sicherheitspersonal kann die Einsicht in den Behindertenpass verlangen, und somit die Erfüllung der „Nutzungsvoraussetzung“ für einen (noch freien) Rollstuhlstellplatz sicherstellen.

Sind also alle „Voraussetzungen“ erfüllt, dann wird der/die RollstuhlfahrerIn von mir oder einem/er MitarbeiterIn unserer Sicherheitsleute zum Platz begleitet.

Die Erfüllung der Nutzungsvoraussetzung ist die Grundlage für:

Die Nutzung eines kostenfreien Rollstuhlstellplatzes. Diese setzt nicht den Kauf eines Balltickets voraus, sondern richtet sich nach der Verfügbarkeit von freien Plätzen.

Den Anspruch auf die Nutzung eines kostenpflichtigen Rollstuhlstellplatzes. Dieser setzt den Kauf eines Life Ball Tickets voraus. Das Ticket ist die Berechtigung zum Einlass ins Rathaus zum Life Ball 2019. Die Berechtigung wird durch das Vorweisen der Kaufkarte kontrolliert.

Informationen für RollstuhlfahrerInnen, die eine Kaufkarte und daher nach Ende der Eröffnung Einlass ins Rathaus haben: Das Rathaus ist über den Eingang Lichtenfelsgasse barrierefrei erreichbar. Im Hof III ist eine fixe Rampe vorhanden und der Weg zur Tür ins Innere des Rathauses (RH) ist barrierefrei. Dort befindet sich auch das Behinderten-WC und unmittelbar daneben ist der Lift, mit dem der Festsaal und die Nebensäle erreichbar sind.

Noch wichtige Daten

Das Life Ball-Team freut sich, wenn auch heuer wieder viele RollstuhlfahrerInnen kommen und die Plätze auf den Podesten nutzen.

Rucksäcke und Getränkeflachen verboten

Beim Life Ball werden hunderte Securitys eingesetzt und der Rathausplatz abgesperrt. Rucksäcke, spitze Gegenstände, mitgebrachte Getränkeflaschen, Waffen, Messer oder andere Gegenstände, die Ballbesucher gefährden könnten, sind auf dem Gelände nicht erlaubt. Auch Regenschirme dürfen nicht mitgenommen werden – mehr dazu in Strenges Sicherheitskonzept für Life Ball.