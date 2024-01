LizArt Productions inszeniert „Die Rollstühle“

Dieses neue Stück, inspiriert von Eugene Ionescos „Die Stühle“, öffnet ein Kapitel in der Theaterwelt, indem es den Fokus auf Leben und Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen legt.

Sandra Fockenberger

LizArt Productions, bekannt für seine innovativen und oft herausfordernden Theaterstücke, präsentiert sein neuestes Werk: „Die Rollstühle“.

Die Produktion, die in Wien im Theater am Werk (ehemaliges Werk X) aufgeführt wird, ist eine Hommage an Ionescos absurdes Theaterstück „ Die Stühle“, bietet jedoch eine einzigartige und zeitgenössische Wendung.

Inhalt

Zwei Frauen vertreiben sich die Zeit auf einer verlassenen Bühne mit privaten Spielen und dem Erzählen von Geschichten, an die sie sich nur halb erinnern. Sie treiben in ihrer eigenen Welt umher und beschließen, ihre Weisheiten einem lebenslangen Freundeskreis mitzuteilen, während sie hektisch ihre Rollstühle über die leere Bühne schieben. Zitat: „Hören sie auf uns! Wir haben Erfahrungen in allen Lebensbereichen gesammelt. Die Menschheit soll von dem profitieren, was wir gelernt haben.“

Diese Zeilen verdeutlichen die Reflexion und den ironischen Ansatz, den LizArt Productions immer wählt. Diesmal inspiriert durch Buster Keaton und die Komödianten der 1920iger Jahre.

In Ionescos Stück sind alle eingeladenen Gäste imaginär. In der Version der beiden Frauen sind alle Gäste real.

Was folgt, ist eine exzentrische Meditation. „Die Rollstühle“ verwischt auf humorvolle Weise die Grenze zwischen Fantasie und Halluzination, während das Spiel der Frauen zur Realität des Publikums wird.

LizArt Productions ist bekannt für die Bearbeitung von Themen aus der Sicht der beiden Performerinnen, die nicht zuletzt auf Grund ihrer Behinderung, ganz eigene Sichtweisen auf die Bühne bringen.

Vorstellungen ab dem 27. Jänner 2024

Die Vorstellungen laufen vom 27. Jänner 2024 bis zum 3. Februar 2024 jeweils um 19.30 Uhr im Theater am Werk (ehemaliges Werk X), Oswaldgasse 35A, 1120 Wien (U6 Tscherttegasse).

Tickets können per E-Mail an reservierung@theater-am-werk.at oder telefonisch unter der Nummer 01/5353200 reserviert werden.

LizArt Productions

LizArt Productions wurde 2006 von Elisabeth Löffler und Cornelia Scheuer gegründet und ist einer der ersten Kunst-Vereine, der von Künstlerinnen mit Behinderung gegründet und selbst verwaltet wird. Diese Produktion unterstreicht das Engagement des Vereins für die Darstellung und Inklusion von Menschen mit Behinderungen im künstlerischen Ausdruck.

Die Aufführung von „Die Rollstühle“ ist nicht nur ein kulturelles Ereignis, sondern auch ein wichtiges Statement in der Welt des Theaters – ein Aufruf zur Reflexion über die Vielfalt des menschlichen Lebens und Erlebens. Es ist eine Einladung an das Publikum, sich auf eine komödiantische Reise zu begeben, die sowohl die Augen öffnet als auch, das Herz berührt.

Inhalt: „Die Stühle“ von Eugene Ionesco

„Die Stühle“ von Eugene Ionesco ist ein absurdes Theaterstück, in dem ein altes Ehepaar, isoliert auf einer Insel lebend, imaginäre Gäste für eine wichtige Botschaft einlädt, die der Mann der Menschheit hinterlassen will.

Das Stück kulminiert in einer Szene, in der ein unsichtbarer Redner die bedeutende Botschaft übermitteln soll, doch endet in einer tiefen Stille, was die Sinnlosigkeit und Absurdität menschlicher Existenz und Kommunikation unterstreicht.